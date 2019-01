Prinz Stefan I. und Gefolge ziehen durch die Kneipen

Seit Jahren pflegen der Karnevalsclub Hoetmar ( KCH) und die Karnevalsgesellschaft Silber-Blau Freckenhorst eine närrische Freundschaft.

Startpunkt der feuchtfröhlichen Tour war am Schulhof, von wo aus der Weg ins „Corner“ führte. Weitere Stationen waren die Gaststätte Northoff und der Wiebusch-Treff, wo gemeinsam miteinander angestoßen und bei Karnevalsmusik gefeiert wurde. Natürlich nutzte Prinz Stefan die Gelegenheit und verlieh allen Wirten seinen Karnevalsorden.

Während der Prinz bereits vor zwei Wochen offiziell eingekleidet worden war, präsentiere sich der Elferrat am Samstag erstmals in seinen ganz in Rot und Weiß gehaltenen Uniformen. An allen Uniformen angeheftet ist ein kleiner schwarzer Fisch, der an den am Heiligen Abend bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommenen Christian Suthoff erinnert. „Christian ist immer bei uns“, ist es Prinz Stefan ein besonderes Anliegen, an seinem Cousin – der auch Mitglied des Elferrats war – zu gedenken. In den Herzen seiner Freunde werde dieser auf ewig einen festen Platz haben, betonte er.