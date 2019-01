Feiern, Tanzen und Fotos gucken

Ursprünglich unterrichtete sie eine normale Tanzgruppe, die verschiedene Auftritte absolviert. Bei einem Tennisturnier wurden sie kurzerhand vom damaligen Präsidenten Richard Winkels entdeckt. So wurde 1969 der Grundstein für die heutigen Tanzgruppen gelegt. Zu der Zeit war das Ballett die einzige, mit sieben Mädchen zudem recht kleine, Tanzgruppe der Jecken und hatte eine mittlere Altersstruktur. Als Renate Günnewig selber eine Tochter zur Welt brachte stand für sie fest: so lange kann ich nicht warten, bis sie auch tanzen kann. Kurzerhand wurden die Flöckchen und Hüpfer kreiert, zwei Gruppen, die ebenfalls heute noch existieren. Trainierte Renate Günnewig zu Anfang noch alle Gruppen, wurde dies mit den Jahren weniger. Ab 1985 tanzte Julia Altefrohne, die alle Tanzgruppen durchlief, selber im großen Ballett und rutschte durch ihre Mutter immer mehr in die Trainerrolle. Wie um mit der Familientradition nicht zu brechen, rief sie die Bambinos ins Leben, als sie selber schwanger wurde. Insgesamt fassen die vier Tanzgruppen des WaKaGes heute genau 100 Mädchen und Frauen zwischen vier und 26 Jahren, die von acht Trainerinnen betreut werden.

Ein halbes Jahrhundert muss gefeiert werden. Begonnen wird am 29. Februar mit einer Ausstellungseröffnung im Modehaus ebbers. Die Besucher erwartet eine Zeitreise durch die Geschichte und Auftritte des Balletts.

Höhepunkt der Jubiläumsfeier wird jedoch eine große Gala im Theater am Wall sein. Am 17. Februar um 14.11 Uhr beginnt die große Tanzveranstaltung, bei der alle Tanzgruppen des WaKaGe ihr Können präsentieren werden. Mit einem dreistündigem Programm können sich die Zuschauer auf einiges gefasst machen. Ein besonderes Highlight sind hier die neuen Tänze der Session, die bereits bei der Prinzen-Proklamation ihre Premiere feierten. Unter der Leitung von Ilwa Olgemöller und Nina Schulte präsentieren die Bambinos die „Entstehung des Regenbogens“, die Hüpfer unter der Leitung von Bea Hoffmann und Diana Dunker „Das Geheimnis von Burg Flatterfels“ und die Flöckchen unter Corinna Dünwald und Laura Blanke „Sei wertvoll!“. Julia Altefrohne und Anne Ehrenbrink präsentieren mit ihrem großen Ballett zudem „Ein verwunschenes Märchenbuch“ und ihren Finaltanz „Best of“. Neben tänzerischen Rückblicken wird es auch mehrere Kurzfilme mit Materialien aus den letzten 50 Jahren geben. Die Feierlichkeit wird im großen Saal des Theaters stattfinden. Der Eintritt ist frei, die Saalkapazität jedoch begrenzt. Die WaKaGe freut sich auf eine bunte Jubiläumsfeier und auf viele Zuschauer.