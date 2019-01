In der Vorlage heißt es „Aufstellungsbeschluss“ – klingt nach einer baurechtlichen Formalie, womit sich der Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschuss am Donnerstag in seiner ersten Sitzung 2019 befasst. Hinter der Aufstellung eines Bebauungsplans am Südrand des Stadtgebiets steckt aber mehr: Der neue B-Plan Nr. 2.47 „Am ehemaligen Wasserturm, östlich der Freckenhorster Straße“ soll ausdrücklich zusätzlicher Wohnbaunutzung dienen. Und: Das Gelände der Neuapostolischen Kirchengemeinde an der Freckenhorster Straße 153 soll überplant werden, um, so wörtlich in der Verwaltungsvorlage, „vornehmlich Wohnbebauung zu realisieren“.

Neuaufstellung vor allem für Wohnungsbau

Anlass für diesen Beschlussvorschlag ist die Korrektur des jetzigen B-Plans. Der hat seit 1978 die Nummer 2.40 und heißt „Südlich der Waldenburger Straße“. Der Bereich, für den die Regeln des Plans gelten, liegt allerdings wegen einer Straßenumbenennung 1980 tatsächlich nördlich und nicht südlich der Waldenburger Straße.

Nach dem Verkauf des Baudenkmals ehemaliger Wasserturm an einen Privatmann letztes Jahr war nun eine Änderung des Planungsrechts nötig, weil bisher dort der Zweck „Versorgungsanlage“ geregelt ist. Um dort Wohnungen bzw. Wohnnutzung durch Umbau erlauben zu können, muss die Stadt das nötige Planungsrecht schaffen. Wie in den WN berichtet, hatte der neue Eigentümer ja den Plan, den Betonturm umzubauen und in dessen Spitze eine Wohnung einzurichten.

Die neuapostolische Kirche. Foto: Jörg Pastoor

Südlich grenzt an die Fläche mit dem Wasserturm ein bebautes Wohngrundstück an. Nächster Nachbar ist dann die Neuapostolische Kirchengemeinde, deren Gotteshaus 1960 in Betrieb ging und 1978 einen Erweiterungsbau erhielt.

Grundstück gehört der Kirche

Der Priester der Gemeinde, Karl Gawlik, wusste zumindest bis zum Anruf der Westfälischen Nachrichten am Montagnachmittag nichts von einer „voraussichtlichen Aufgabe des Kirchenstandorts“, von dem so wörtlich in der Ausschussvorlage die Rede ist. Bisher steht das Areal mit der Kirche als Gemeinbedarfsfläche im Bebauungsplan, Das Flurstück, auf dem das Gotteshaus steht, ist im Besitzer der Neuapostolischen Kirche.