Unternehmer haben eine Menge Fragen

Im Oktober vergangenen Jahres wurde Bürgermeister Axel Linke eine Liste überreicht: 106 Unternehmer hatten darauf unterschrieben und machten damit ihrem Unmut über die B 64n Luft. In der Petition forderten sie Linke auf, sich kritisch mit der aktuellen Planung der neuen Bundesstraße auseinanderzusetzen und Vor- und Nachteile noch einmal genau abzuwägen.

Aber das, so die Unternehmer, sei bislang nicht passiert. Deshalb übergaben Mirko Grond, Matthias Wulf und weitere Mitstreiter dem Bürgermeister Dienstag einen Katalog mit 23 ausführlichen Fragen. Sie fordern einen neuen Abwägungsprozess und wollen unter anderem wissen, welche wirtschaftlichen Vorteile die B 64n bringe, welche Nachteile und wo die Belege für diese Behauptungen seien. Warum werde behauptet, der Bau der B64n sei Gesetz, aber keiner könne den Gesetzestext nennen, in dem das stehe. Und ob es bei dem Bauprojekt eigentlich noch um einen Mehrwert für Warendorf gehe oder ganz andere Städte und Regionen davon profitierten. „Es heißt immer, alle Unternehmer in Warendorf seien für den Bau der B 64n, aber das stimmt nicht. Viele Unternehmer sehen das Projekt kritisch“, sagte Mitinitiator Matthias Wulf. Es gebe viele Fragen und Wünsche, auf die bislang nicht eingegangen worden sei. Deshalb nun dieser Schritt.

Die Übergabe des Fragenkatalogs mündete in eine Grundsatzdiskussion, in der die Gegner des Projekts ihre Argumente erneut vorbrachten: Zahlenspiele ohne jegliche Grundlage, fehlende Kommunikation auf Bundes- und Landesebene genauso wie von Seiten der Stadt – die Straße sei letztlich ein politisches Projekt, das ohne Rücksicht auf Warendorf und die Kritiker vor Ort durchgedrückt werde. Der Bürgermeister wiederum, so ein weiterer Vorwurf in dem Fragenkatalog, habe sich bisher nur mit den Befürwortern des Projekts präsentiert und erst auf „dringenden Nachdruck“ auch mit den Gegnern.

Das wies Linke zurück. Er werde vielmehr durch die einseitige Kommunikationsstrategie der Projektkritiker in diese Ecke gestellt. Die stellenweise harsche Diskussion endete mit dem Versprechen Linkes, den Fragenkatalog an die örtliche Politik und die übergeordneten Behörden, die die Planung der B 64n verantworten, weiterzugeben.

Öffentliche Debatte soll im Frühjahr belebt werden

Die öffentliche Debatte soll im Frühjahr neuen Wind bekommen, denn Straßen NRW als ausführende Behörde hat eine Agentur engagiert, die die Warendorfer durch eine Plattform im Internet, Diskussionsrunden und möglicherweise auch ein Info-Büro stärker mit einbeziehen soll. Der genaue Start steht allerdings noch nicht fest.