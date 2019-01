Aushängeschild und Sympathieträger

Wer sich ein Bild von der Geschichte der Tanzgruppen der Warendorfer Karnevalsgesellschaft machen möchte, ist in diesen Tagen im Modehaus Ebbers richtig. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Bilderausstellung auf der Galerie des Modehauses zeigt etliche Momente der Tanzgeschichte in Farbe und Schwarz-Weiß. Am Dienstag wurde die Ausstellung, die noch bis zum 16. Februar zu sehen ist, mit einer Feierstunde eröffnet.

Das älteste Foto zeigt dabei junge Tänzerinnen der ersten Stunde – mit Gummistiefeln beim ersten Training im damaligen Bürgerhof: „Das ist wirklich 50 Jahre her“, ist Monika Kaup-Büscher im Gespräch mit den WN fast selbst ein wenig erstaunt.

Ihr Vater Alfred Kaup vom gleichnamigen Fotostudio hatte das Foto damals geschossen. Ebenso wie viele der anderen Bilder, die allesamt aus dem Archiv des Fotostudios stammen. „Die Karnevalsfotos sind zum Glück in eigenen Ordnern archiviert“, berichtet Monika Kaup-Büscher, die sich nicht nur als Fotografin mit dem WaKaGe-Ballett verbunden fühlt. Sie hat mehrere Jahre selbst getanzt und war von 1991 bis 1999 sogar Trainerin des großen Gardeballetts. Sie kann auf närrische 44 Jahre im WaKaGe-Ballett zurückblicken.

Heute ist Julia Altefrohne eine der Trainerinnen. Sie blickte im Rahmen der Ausstellungseröffnung, die natürlich von Showtänzen des großen Balletts und der Flöckchen begleitet wurde, auf die letzten 50 Jahre zurück. Informationen über die Anfänge hatte sie dabei aus erste Hand, denn ihre Mutter Renate Günnewig ist die Gründerin der ersten Tanzformation aus sieben Mädchen, die nach einem Tanz beim Tennisverein für die Prinzenproklamation 1970 direkt engagiert wurde.

Dank Otto Gräfker ließ sich auch herausfinden, dass der erste Tanz zum Lied „Lily the Pink“ getanzt wurden. Damals nicht vom Tonband sondern von einer echten Musikkapelle live gespielt – die „Boygroup“ aus Oelde. Die Eltern Julia Altefrohnes sind damals zu den Proben nach Oelde gefahren: „Da wurden dann die Schritte überlegte und an die junge Tanzgruppe weitergegeben.“ Seit 1975 sei schließlich zu Musik „vom Band“ getanzt worden, ab 1996 von CD.

In den Anfangsjahren wurden die Tänzerinnen schnell in zwei Altersgruppen aufgeteilt. 1975 kamen dann die Hüpfer dazu und 1997 die jüngste Tanzgruppe, die Bambinos. Seit 1978 fungieren ehemalige Tänzerinnen als Trainerinnen der verschiedenen Gruppen. Rund 400 Tänze haben die Tanzgruppen in den letzten 50 Jahren einstudiert. Derzeit sind rund 100 Tänzerinnen in den vier Formationen aktiv. „Wir haben viele Freundschaften geschlossen, die auch weit nach der Trainerzeit noch sehr eng sind“, freut sich Altefrohne über den guten Zusammenhalt. Die Trainerinnen dankten allen Unterstützern der Tanzgruppen. Allen voran natürlich Gründerin Renate Günnewig, Fotografin Monika Kaup-Büscher und Christoph Berger vom Modehaus Ebbers, das die Räumlichkeiten für die Ausstellung zur Verfügung stellt.

WaKaGe-Präsident Hermann-Josef Schulze Zumloh brachte es abschließend auf den Punkt: „Die Tanzformationen sind Aushängeschild und Sympathieträger des Warendorfer Karnevals .“