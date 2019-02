Neue Ems bannt Extremhochwasser

Alle Details wären abendfüllend geworden, obwohl der Experte für die ökologischen Einzelheiten kurzfristig krank ausgefallen war. Stark zusammengefasst also die neuesten Erkenntnisse zum Großprojekt Neue Ems: Die mit vorgesehenen Deiche bzw. Flutmauern sichern die Altstadt sogar vor einem Extremhochwasser, einem Ereignis also, wie es zuletzt 1947 und rein statistisch alle 250 Jahre vorkommt. Wenn alle Genehmigungen so erteilt werden wie geplant, könnten die Bagger 2020 mit dem ersten Bauabschnitt beginnen. Und dann? „Dann reden wir über eine Bauzeit von zwei bis drei Jahren“, verriet Gutachter Andreas Vollmer am Donnerstagabend den Mitgliedern des Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschusses.

Thema des Abends war diesmal der Teil B des Riesenprojekts, „Ems Ost“. Im Mai letzten Jahres hatte Baudirektor Peter Pesch die „Ems West“ westlich der André-Marie-Brücke in ihren bis dahin feststehenden Grundzügen präsentiert. Insgesamt beliefen sich 2016 die Kostenschätzungen für die innerstädtische Flussbaustelle auf runde 7,7 Millionen Euro. Die Stadt müsste aufgrund der Zuständigkeiten davon nach seinerzeitiger Rechnung um die 340 000 Euro selbst tragen. Den Bärenanteil trüge das Land, während die Planung und Baubetreuung in der Hand der Stadt bliebe.

„ Ich sehe da keine besondere Aufwertung. Ich sehe da keine besondere Aufwertung. “ Baudirektor Peter Pesch zum Detail an einem Privatgelände an der Neuen Ems Ost, den der Arbeitskreis kritisiert

Nach Offenlage der Pläne im März/April könnte die Planfeststellung noch 2019 etwas werden und dann 2020 Baubeginn sein. Und, wie erwähnt: „Wir können dann den Schutz vor einem Extremhochwasser sicherstellen“, so Pesch.

Neben diesem Effekt für die Innenstadt erhält die Ems hier die Wiederherstellung des sogenannten „Fließwasser-Kontinuums“, wie Andreas Vollmer erklärte. Das bedeutet, dass im Fluss lebende Organismen in ihm auch stromaufwärts unterwegs sein können wie in einem natürlichen Gewässer. Der 3,30-Meter-Absturz am Wehr macht das bisher unmöglich.

Der Flutschutz wird nur an einigen Stellen baulich zu sehen sein, etwa durch Beton-Stützprofile, die man aber durchaus auch mit Naturstein verblenden könne. Da auch entlang der Neuen Ems ein kombinierter Fuß- und Radweg führen soll, wird das dann im Bereich des Breuelwegs dazu führen, dass er in seiner jetzigen Firm verschwindet. Dann wird er in Dammlage wieder gebaut – oben soll die Krone mit 2,50 bis 3 Metern so breit werden, dass sich Radler problemlos begegnen können.

Breuelweg soll in Dammlage neu gebaut werden

Das beim Ausbaggern für das neue, zusätzliche Flussbett anfallende Material soll übrigens überwiegend vor Ort wieder eingebaut werden. Das verhindert dann extrem viele Lkw-Fahrten von und zur Baustelle.

Neben einer begeisterten Äußerung von Peter Steinkamp (CDU), der auch einen hohen Naherholungseffekt erwartet, wollte er wissen, wie viel von den Kosten denn bei der Stadt bleibt. Darauf erwiderte Peter Pesch, dass das Meiste das Land tragen werde.

Erneut gab es vom Arbeitskreis Neue Ems teils Lob für das Vorhaben. „Das Projekt Ems-West ist toll – ein Trittstein erste Güte“, so Sprecher Siegfried Krebse. Er schob allerdings hinterher, dass der Arbeitskreis den Abschnitt Ost nicht so positiv bewerte. Dort werde durch eine Verschiebung der Ems-Passage hinüber zum See im Emsseepark „ein Privatgelände arrondiert“. Da sei im Plan ein roter Strich zu sehen – ein Tor, das dazu führe, dass die vom Arbeitskreis geforderte, allgemein öffentliche Nutzung der Wege an dieser Stelle nicht möglich sei.

Bauzeit zwischen zwei und drei Jahren

Das, erwiderte Peter Pesch, gebe es auch an anderen Stellen der so nun einmal vorhandenen Planbereiche. „Ich sehe da keine besondere Aufwertung.“

Das gesamte, neu entstehende Flusssystem kann übrigens laut Andreas Vollmer gesteuert werden, Im Fall eines kurzen, heftigen Sommerregens mit viel warmem Wasser auf einmal seien die Anteile auf Alt- und Neuarm verteilbar.