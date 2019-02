Schwieriger Weg zurück ins Leben

„Runter, runter, runter!“, brüllt eine Männerstimme – dann schlägt die Panzerfaust-Granate ein. Immer wieder knallen Schüsse, ins Netz gestellte Aufnahmen der Aufständischen werden später zeigen, wie gezielt die Taliban die Soldaten aus Deutschland einkreisen und mit enormer Feuerkraft ins Visier nehmen . . .

Bedrückende Filmsequenzen. Plötzlich ist der Krieg ganz nahe an diesem Abend in Milte. Auf Einladung der Kameradschaft ehemaliger Soldaten unter Leitung von Wenzel Havelt sind drei hochrangige Vertreter der Sportschule der Bundeswehr zu Gast im Schützenhaus: Oberst Michael Maul, Kommandeur der Einrichtung, hat Oberstleutnant Carsten Gideon und Hauptmann Michael Holly mitgebracht, um die rund 200 Interessierten über die Sporttherapie für Einsatzgeschädigte in Warendorf zu informieren.

Wer bislang noch keine genaue Vorstellung davon hatte, was diese Einrichtung leistet, konnte sich spätestens nach der gezeigten Dokumentation ein Bild von der Wichtigkeit der Aufgabe machen: Als das Karfreitagsgefecht von 2010 im Norden Afghanistans nach neun Stunden Todesangst und Kampf ums Überleben endlich vorbei ist, zieht die Bundeswehr eine traurige Bilanz: Drei Soldaten fallen, etliche weitere werden verletzt, zum Teil schwer. Neben körperlichen Wunden hinterlassen die neun Stunden auch seelische Spuren.

„Nach so einem Erlebnis wird das Leben nie wieder so sein wie vorher“, brachte es Holly auf den Punkt. „Für die Beteiligten, die meist noch junge Erwachsene sind, endet die Lebensqualität – also das Gefühl, gesund und leistungsfähig zu sein – in sehr frühen Jahren.“

Genau an diesem Punkt setze die Sporttherapie in Warendorf an: „Wir wollen den Menschen, die so ein schweres Schicksal erlebt haben, ein positives Lebensgefühl zurückbringen“, erläuterte Holly das Konzept. „Wir können keine Wunder vollbringen – aber wir übernehmen als Bundeswehr die Verantwortung, dass unseren Soldaten geholfen wird.“

Einzelne Maßnahmen habe es schon vorher gegeben; das offizielle Programm „Sporttherapie für Einsatzgeschädigte“ sei allerdings erst 2012 aus der Taufe gehoben worden. „2017 ist unsere Truppe von sechs auf elf Mitglieder angewachsen“, schilderte Oberstleutnant Gideon. Das Besondere an der Einheit sei die interdisziplinäre Zusammenarbeit. „Wir haben es mit gestörten körperlichen, psychischen und auch sozialen Funktionen zu tun“, begründete Gideon das fachbereichsübergreifende Konzept. „Im Team versuchen wir, die Betroffenen aus dem Teufelskreis herauszuholen und wieder ins Leben zurückzuführen.“

Oberst Maul hatte zuvor bereits betont, wie stolz er auf „seine“ Sportschule der Bundeswehr, insbesondere aber auch auf den Bereich der Sporttherapie ist: „Viele Streitkräfte anderer Länder beneiden uns darum“, sagte der Kommandeur. Wie wichtig dem Bund der Standort Warendorf sei, belegten die anstehenden Neuinvestitionen. Im März 2022 erfolge der Spatenstich für einen Neubau von barrierefreien Unterkünften und Lehrräumen für die Sporttherapie. 600 000 Euro fließen zudem in einen Niedrig- und Hochseilgarten. „Die Bundeswehr investiert in die Folgen von militärischem Engagement“, unterstrich Oberst Maul.

Er lud aber auch die Bürger vor Ort ein, die einzigartige Sport-Infrastruktur weiterhin zu nutzen. „Unser Motto lautet: Sport hilft immer!“