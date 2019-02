Über 1000 Besucher bei den Präsentationen des TSC Warendorf

Es wären auch deutlich mehr Menschen am Samstag in die Halle A der Georg-Leber-Kaserne gekommen. Doch insgesamt waren die Kapazitäten aus Sicherheitsgründen begrenzt. So waren es um die 1000 Gäste, die die Chance hatten, die vielen Gruppen und Tänzer des TSC Warendorf zu erleben. Am Nachmittag wurden die Tänze der Modern-Dance-, Jazz- und Hip-Hop-Gruppen vorgestellt. Am Abend ebenfalls – dort aber umrahmt von einer Abendshow mit Videopräsentation.

Filmausschnitte auf Großleinwand

Die Filmausschnitte, die auf Großleinwand flimmerten, waren aufwendig gefilmt und zusammengestellt. Tänzer, Tänzerinnen und Gruppen, sowie Trainer und Vorstandsmitglieder berichteten über ihre Arbeit, das Einüben der Choreographien und die Leidenschaft für das Tanzen.

Die Präsentation des TSC Warendorf 2019 1/161 Über 1000 Besucher waren begeistert: die Tanz-Präsentationen des TSC Warendorf in der großen Halle der Bundeswehr-Sportschule waren wieder einmal ein Erfolg! Foto: Jonas Wiening

„Manchmal dauert es drei bis vier Stunden, um sich 10 Sekunden einer Choreographie auszudenken, nur um dann festzustellen, dass es doch nicht klappt“, erläuterte Marcel Nevolani, Trainer und Tänzer der „NovaBeatz“, die viele Arbeit. Die Emotionen aus den Videos kamen beim Publikum an. Es wurde gelacht, gestaunt und applaudiert – und doch standen nicht die Filmausschnitte im Mittelpunkt, sondern die Tänze.

Abwechslungsreiche Darbietungen

Durch den Abend führte Marieme Kanji. Die Moderatorin sagte die fast 200 Tänzerinnen und Tänzer an und stellte die Gruppen vor.

Den Anfang machte das Duo Lara Schwien und Sina Papenbrock - ein guter Einstieg in das rund zweistündige Programm. Weiter ging es mit „Petit Pieds“, einer Gruppe aus 8- bis 11-jährigen Kindern, die für ihre Vorstellung viel Applaus ernteten, ebenso wie „MagicMelody“.

Als nächstes waren gleich zwei Hip-Hop-Gruppen an der Reihe. Die „YungBeatz“, trainiert von Laura Strätker und Alwin Tahiri lieferten ebenso eine flotte Sohle aufs Parkett wie die „BurningBeatz“, einer Gruppe von Tänzern und Tänzerinnen zwischen 15 und 20 Jahren.

Ehe die „NovaBeatz“, die wohl erfolgreichste Gruppe des TSC, eine eigene, extra für den Tag einstudierte Show ablieferte und damit in die Pause überleitete, durfte noch die Jazz-Modern-Dance-Gruppe „Pleasure“ (engl. für Vergnügen) ihrem Namen gerecht werden.

Die zweite Hälfte begann tänzerisch mit „Unity“ – einer Gruppe, die sich extra für die Präsentationen des TSC zusammengefunden hatte, bestehend aus Tänzern und Tänzerinnen aller Richtungen. Der Mix aus heißen Rhythmen und schnellen Beats kam besonders gut beim Publikum an. Ebenso begeistert zeigte sich dies bei „aTANZione“, einer Modern-Jazz-Formation und bei den „BlazinBeatz“, die regelmäßig an großen Turnieren teilnehmen.

Begeisterte Zuschauer

Als vorletzte Gruppe des Abends präsentierten sich die Oberliga-Tänzerinnen von „Reset“. Die neu formierte Formation wird von Rebecca Franz trainiert und erhielt für ihre Performance viel Beifall vom Publikum.

Den Abschluss der Tanzgruppen bildeten die ehemaligen Deutschen Hip-Hop-Meister, die „NovaBeatz“. Zum ersten Mal präsentierten sie ihre Choreographie, mit der sie 2019 erfolgreich durchstarten möchten.

Unter dem Jubel der begeisterten Besucher formierten sich alle Tänzer und Tänzerinnen zum Ende der Abendshow noch einmal gemeinsam auf dem Parkett – eine gelungene Vorstellung, die den Erwartungen der Zuschauer voll gerecht wurde.