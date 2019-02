Junggeselle bringt Saal zum Kochen

Mit einer großen Jubiläumssitzung hat der Karnevalsclub Hoetmar ( KCH ) am Samstagabend seinen elften Geburtstag gefeiert. Fast 300 bunt kostümierte Narren waren der Einladung des KCH in den Saal Bütfering gefolgt und erlebten ein vierstündiges Programm voller Musik, guter Laune und mit vielen Überraschungen.

Zum Auftakt erinnerte KCH-Präsident Norbert Liermann an die Anfänge des Straßenkarnevals im Golddorf. 2000 fand der erste Umzug statt, in der Session 2002/2003 regierte erstmals ein Prinz das Narrenvolk. Um den bürokratischen Herausforderungen gerecht werden zu können, gründeten 25 Hoetmarer am 28. Mai 2008 kurzerhand den KCH: „Sie haben dafür gesorgt, dass wir Straßenkarneval wie in einer Großstadt feiern dürfen.“

Angesichts von heute über 30 Zugteilnehmern, rund 1000 Besuchern am Straßenrand und 17 Tollitäten könne man mit Fug und Recht von einer „Erfolgsgeschichte“ sprechen. Auch Bürgermeister Axel Linke fand, dass der Karneval in Hoetmar eine tolle Entwicklung genommen habe: „Karneval verbindet“.

Dann marschierte Prinz Stefan I. (Suthoff) „von Rohre verlegen und Eier geben“ mitsamt seines Elferrates in den Saal. „Wir haben Spaß ohne Ende“, zog die Tollität ein Zwischenfazit seiner Session und stimmte das Prinzenlied an. Es folgte der Auftritt der kleinen Gardetanzgruppe des SC Hoetmar, die von Marina Austerhoff und Franziska Wiermer trainiert wird. Erst nach einer Zugabe durften die Tänzerinnen die Bühne verlassen. Das galt auch für die große Tanzgarde unter der Leitung von Katharina Ittmann und Jana Schneider, die im Laufe des Abends sowohl ihre Schau- als auch Gardetänze zeigten.

Jubiläumssitzung des Karnevalsclubs Hoetmar 2019 1/42 Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Foto: Ohlmeier

Beste Unterhaltung bot die Hoetmarer Tanz- und Theatergruppe (HTTG), die den Hit der Bläck Fööss „Drink doch eine met“ in unterschiedlichen musikalischen Versionen vortrug – unter anderem schmetterte Pavarotti eine Arie und „Queen“ brachten die Bühne mit lauter Rockmusik zum Beben. Aktuell arbeitet die HTTG an ihrem neuen Programm, das sie in der Altweiber-Woche an drei Tagen präsentiert.

Erster Überraschungsgast des Abends war die Kölsche-Cover-Band aus Everswinkel. Das Quintett um Frontsänger Christoph Görgers heizte die Stimmung mit kölschem Liedgut wie „Leve Marie“, „Schenk mir heut Nacht dein ganzes Herz“ oder „Kölsche Jung“ an. Die Hoetmarer hielt es ein halbe Stunde lang nicht auf den Sitzen.

„Erst elf Jahre alt, aber schon 17 Prinzen – das schafft auch nicht jeder“, war Petra „Pepe“ Vorbeck-Hölscher, die durch das Programm führte, überzeugt. Sie rief die ehemaligen Tollitäten auf die Bühne, verlieh diesen einen Erinnerungsorden und stimmte ihren Hit „Wir haben Karneval im Blut“ an.

Damit aber nicht genug. Als Überraschungsgast stand plötzlich Schäfer Heinrich, bekannt aus „Bauer sucht Frau“ und vom Ballermann, auf der Hoetmarer Bühne. Deutschlands vielleicht bekanntester Junggeselle brachte die Stimmung mit dem Schäferlied oder Schlagern wie „Alle Schafe“ und „Ladykiller“ auf den Siedepunkt. Dazu startete Heinrich eine Polonaise, tanzte auf der Bühne und stieß mit Prinz Stefan an. Nach dem Auftritt machten viele Karnevalisten Fotos mit dem berühmten Sauerländer und holten sich Autogramme. Bis in die frühen Morgenstunden feierten die Hoetmarer den KCH-Geburtstag und stimmten sich auf die heiße Karnevalsphase ein.