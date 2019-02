Die Narrenzeit ist längst wieder eingeläutet. Zwar dauert es bis zum Aschermittwoch noch gut einen Monat, doch bereits jetzt planen ganz unentwegte Karnevalisten für das Narrentreiben 2020. Genauer gesagt: Sie wollen nach 19 Jahren einen neuen Prinzenwagen präsentieren.

Ein paar Einzelheiten teilten Markus Hinnüber, Peter und Niklas Steinkamp, Tom Wältering und Martell Rügge schon jetzt mit. Sie wollen, dass die Warendorfer an der Gestaltung des neuen Prinzenwagens mitwirken. Jeder kann einen Entwurf einreichen, der Gewinner dieses Ideenwettbewerbs darf sich am Rosenmontag auf dem Prinzenwagen in unmittelbarer Nähe des Prinzen am „Kamelle-Werfen“ beteiligen.

In Farbe und Form zu übertragende geeignete Motive gibt es im erweiterten Stadtbereich genügend, es muss allerdings auf den Wagen passen: Das Chassis ist 15 Meter lang, drei Meter breit und darf drei bis fünf Meter hoch sein. Die kreativen Designer müssen ihren Entwurf kurzfristig erarbeiten und bis zum nächsten Aschermittwoch, 6. März 2019, per Email (karnevalswagen@kreienbaum.de), per Post (Firma A. Kreienbaum, Am Holzbach 11, 48231 Warendorf) oder per Fax ✆ 0 25 81/93 04 55 12 einreichen.