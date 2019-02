Warum braucht die EU Nüsse aus Kirgistan?

Seelige : Das IPD ist ein Projekt, das vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung finanziert wird. Durchgeführt wird es von zwei Partnern, der sequa gGmbH und dem Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA). Die sequa ist eine Durchführungsorganisation der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, spezialisiert auf Projekte im Bereich der Privatsektor-Förderung. Das heißt, die sequa führt viele Projekte durch, aber immer in Kooperation mit einem Partner der deutschen verfassten Wirtschaft, in diesem Fall der BGA. Die sequa hat das Wissen und die Erfahrung, Projekte in Entwicklungsländern durchzuführen, der BGA hat die Kontakte in die deutsche Importwirtschaft und fungiert als Türöffner. Das IPD ist die einzige Initiative der Bundesregierung zur Importförderung und wird daher sehr von der Importwirtschaft begrüßt. Denn Deutschland fördert vor allem seinen Export, aber es gibt auch großen Bedarf, den Import zu fördern. Das Projekt startete am 1. Oktober 2012 und trat ab Juli 2018 in die dritte Projektphase ein. Diese dauert bis zum 30. Juni 2021. Eine Verlängerung des Projekts um weitere drei Jahre ist zu erwarten.

Welche Ziele hat das IPD?

Seelige: Ziel des IPD ist es, den Import aus Entwicklungs- und Schwellenländern nach Deutschland und in die Europäische Union zu erleichtern und nachhaltig zu steigern. Das Projekt fokussiert sich auf kleinere und mittelständige Unternehmen in den Partnerländern, die bisher nur wenige oder gar keine Kontakte zum europäischen Markt haben. So sollen langfristig nachhaltige Wirtschaftsstrukturen in den Partnerländern aufgebaut, Arbeitsplätze geschaffen und Einkommen gesteigert werden. Gleichzeitig werden deutschen und europäischen Importeuren neue, alternative Beschaffungsquellen eröffnet und Kontakte zu Lieferanten vermittelt. So können sie ihren Einkauf aus diesen Märkten optimieren und ihr Produktportfolio erweitern.

Es wurden mehrere Analysen durchgeführt, um den Bedarf an Importen aus Entwicklungs- und Schwellenländern nach Deutschland und in die Europäische Union für unterschiedliche Sektoren (derzeit Obst und Gemüse, natürliche Zutaten für Lebensmittel, Pharmazie und Kosmetika, Schnittblumen, technisches Holz und nachhaltiger Tourismus) zu ermitteln. Die Partnerländer des IPD sind Ägypten, Indonesien und Peru, Kolumbien, Äthiopien, Kirgistan, Nepal und Tunesien sowie Ecuador, die Elfenbeinküste, Ghana, Sri Lanka und die Ukraine.

Welche Aufgaben hat das IPD?

Seelige: Das IPD ist in zwei Handlungsfeldern aktiv: Erstens fördert das Projekt die Entwicklung von direkten Geschäftsbeziehungen zwischen Exporteuren aus Partnerländern und europäischen Importeuren; zweitens stärkt das Projekt die Kapazitäten von exportfördernden Institutionen und Privatsektor-Verbänden in den Partnerländern. Konkret bedeutet dies, dass wir zum einen derzeit circa 200 Unternehmen aus den 13 Partnerländern dabei unterstützen, Geschäftsbeziehungen in die EU aufzubauen und ihnen so einen nachhaltigen Marktzugang verschaffen. Das passiert zum Beispiel durch Trainings und Vorbereitung vor Ort, aber größtenteils durch so genanntes Matchmaking in Europa, also die Vermittlung von direkten Geschäftskontakten, zum Beispiel auf Fachmessen in Europa oder im Rahmen von Einkäuferreisen, die wir für europäische Unternehmen in die Partnerländer organisieren.

Zum anderen arbeiten wir in jedem Land mit zwei bis vier Institutionen zusammen und beraten diese, wie sie bessere Exportdienstleistungen für die Unternehmen vor Ort anbieten können. Dienstleistungen im Exportbereich sind zum Beispiel Trainings zu verschiedenen Themen, die Bereitstellung von Marktinformationen, aber auch die Organisation von Länder-Pavillons auf Messen oder Einkäuferreisen.

Wer sucht die Zusammenarbeit mit dem IPD?

Seelige: In den Partnerländern sind es auf der einen Seite die Export-Unternehmen, die Zugang zum europäischen Markt suchen, auf der anderen Seite deren Verbände, aber auch staatliche Exportförderungsagenturen.

Auf der europäischen Seite arbeiten wir eng mit dem BGA und seinen Mitgliederverbänden zusammen, aber auch mit anderen Verbänden in Deutschland und europäischen Ländern. Direkt angefragt werden wir natürlich von Unternehmen, die neue und zuverlässige Zulieferer von Produkten suchen. Für europäische Importeure ist der Vorteil, dass wir ihnen den Kontakt zu Unternehmen vermitteln, die zuvor von uns besucht und sorgfältig geprüft wurden, das heißt, wir checken, ob die Unternehmen die Voraussetzungen für einen Export nach Europa erfüllen. Zentrale Bewertungskriterien sind unter anderem Produktangebot, Qualität, Fremdsprachenkompetenz, Erfüllung internationaler Normen. Die Importeure können so sicher sein, dass wir ihnen geeignete Kontakte vermitteln. Das minimiert ihr Risiko und sie sparen viel Zeit und Geld. Denn sie müssen sich nicht selbst um die Erschließung der Bezugsquellen kümmern.

Um welche Projekte kümmert sich das IPD generell, mit welchen Projekten sind Sie persönlich betraut?

Seelige: Das IPD hat viele Aktivitäten – in meinen Partnerländern und teils länderübergreifend führe ich persönlich diese dann natürlich durch. In Europa organisieren wir vor allem b2b-Meetings auf Messen. In den Partnerländern besuchen wir Firmen und arbeiten mit diesen an dem Ausbau ihrer Exportfähigkeit und ihrer unternehmerischen Kompetenzen. Dazu führen wir viele Kurse durch, das kann von Themen wie Lebensmittelsicherheit bis hin zu Themen wie Vermarktung und Messevorbereitung gehen. Wir besuchen die Firmen und beraten individuell. Wir unterstützen beim Follow-up von Kontakten. Mit den institutionellen Partnern konzeptualisieren wir und begleiten dann Prozesse zur Verbesserung der Service-Angebote. Ein Beispiel hierfür kann die Konzeption eines Messestandes sein. Das fängt bei einem ersten Training zu allen Themen der Messestandorganisation und des Mitaussteller-Managements an und endet dann in der tatsächlichen Durchführung dieser Dienstleistung. Ein anderes Beispiel sind Entwurf und Durchführung von Trainings. In Kirgistan arbeiten wir seit einem Jahr daran, eine gut durchgeführte Weiterbildung für Firmenvertreter bei der Kirgisischen Industrie- und Handelskammer zum Thema Exportvorbereitung einzuführen.

Wie kommt es, dass Sie beim IPD für Tunesien und Kirgistan zuständig sind?

Seelige: Ich bin für Tunesien zuständig, weil ich gut Französisch spreche, das ist dann besonders hilfreich. Kirgistan hat mich besonders interessiert, da es eines der Länder war, zu dem ich bisher wenig Kontakt hatte. Wir teilen uns die Länder hauptsächlich nach Sprachkenntnissen und regionalen Vorkenntnissen auf. Da aber niemand von uns im Team Russisch spricht, betreue ich nun auch Kirgistan. Ich bin vor allem für Afrika zuständig, also nun auch für die Projekt-Konzeptualisierung in Ghana und der Elfenbeinküste. Wir alle haben aber auch ganz gemischte Länderkombinationen, auch aus dem Grund, dass wir dann nicht engstirnig werden und einen breiten Blick behalten.

Sie haben es der Firma „Farmers‘s Organic Garden“ aus der kirgisischen Provinz Jalal-Abad ermöglicht, mit Bio-Walnüssen auf dem europäischen Markt Fuß zu fassen. Warum braucht der europäische Markt Nüsse aus Kirgistan?

Seelige: Die Nachfrage nach Walnüssen ist konstant hoch. Sie werden zwar auch in der EU produziert, zum Beispiel in Frankreich oder auch Deutschland, aber das deckt nicht den Bedarf ab. Walnüsse kommen dann also zum Beispiel noch aus den USA oder Moldawien. Viele Walnüsse kommen auch aus Kirgistan nach Europa, denn Kirgistan hat einen sehr großen Walnuss-Urwald. Sie werden aber nicht direkt exportiert, sondern von türkischen Zwischenhändlern aufgekauft, dann in der Türkei geknackt und dann in die EU exportiert. Dadurch verbleibt in Kirgistan kaum Wertschöpfung. Indem die kirgisischen Unternehmen die Weiterverarbeitung der Walnüsse selbst übernehmen – Knacken, Trocknen, Verpacken – wird eine höhere Wertschöpfung ermöglicht. Es entstehen Arbeitsplätze; teure Zwischenhändler werden umgangen. Das ist sowohl für die Kirgisen als auch die Europäer gut, so weiß der Konsument dann genau, woher das Produkt kommt und die kirgisischen Unternehmen können höhere Preise erzielen.

Wie funktioniert die Markteinführung in der Praxis?

Seelige: Wichtig ist der persönliche Kontakt auf Messen zwischen Exporteur und Importeur. Vertrauen muss hergestellt werden – und das kann unser Projekt den Importeuren oft geben, da wir die exportierenden Unternehmen vor Ort besucht haben und diese daher einen ersten Check durchlaufen haben. Die Produkte müssen geprüft werden. Die Qualität muss stimmen. Die Verhandlungen müssen professionell geführt werden. All dies vermittelt unser Projekt in Zusammenarbeit mit vielen Partnern den Exporteuren. Neben gezielter Beratung und Begleitung gibt es auch Trainings und Seminare sowohl in den Ländern als auch in Vorbereitung auf eine Messe hier in Europa. In Kirgistan führen wir viele Trainings zusammen mit der kirgisischen Industrie- und Handelskammer durch. Mit deren Mitarbeitern arbeite ich daran, dass sie neue Trainings erarbeitet und dann für kirgisische Unternehmen anbietet, damit diese besser auf den Export vorbereitet werden.