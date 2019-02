Diesmal ohne „Milter Mäuschen“

Etwas getrübt hat die Vorfreude der „Pappnasen“ auf den Rosenmontagszug in Milte (4. März, 10.11 Uhr) die Absage der „Milter Mäuschen“. Die Fußgruppe, die in den vergangenen Jahren immer wieder farbenfrohe Akzente im Zug gesetzt und mehrfach für ihre originellen Kostüme prämiert worden war, müsse diesmal aus verschiedenen Gründen auf die Teilnahme verzichten, weiß Ingo Schwien , Hofmarschall der Milter Pappnasen, die den wenigen „Mäuschen“, die am Rosenmontag Zeit haben, nun Unterschlupf auf ihrem Wagen gewähren.

Bislang waren auch immer Mitglieder der KG Schwarzgold aus Telgte mit an Bord gewesen. In diesem Jahr allerdings werden die Karnevalisten aus dem Nachbarort auf einem eigenen Wagen mitfahren. Hintergrund ist das bevorstehende Jubiläum der KG Schwarzgold im kommenden Jahr. Aus diesem Anlass planten die Freunde aus Telgte einen eigenen Rosenmontagszug, berichtet Schwien und verrät: „Der Pappnasenverein wird dort auch mitfahren.“

17 Zugnummern habe der Milter Rosenmontagszug, um dessen Organisation und Aufstellung sich Nicole Knorr-Wolff kümmert, nach derzeitigem Stand. „Wir hatten aber auch schon mal 23“, wirbt er um weitere Mitstreiter, ganz egal, ob es sich dabei um Wagen-Besatzungen oder Fußgruppen handelt. Sind die Jecken auch noch fantasievoll kostümiert, umso besser. Wie in den vergangenen Jahren wird Zug-Kommentator Volker Wiemann auch diesmal Besucher am Straßenrand auffordern, Punkte für die originellste Kostümierung zu vergeben. Die drei

prämierten Fußgruppen dürfen sich über 50, 100 beziehungsweise 150 Euro freuen. Anmelden können sich alle Interessierten ab sofort bei Nicole Knorr-Wolff unter der Internet-Adresse NiKnoWo@outlook.de.

Ausklingen wird der vor allem von Familien mit kleinen Kindern geschätzte Milter Rosenmontagszug in der Gaststätte Biedendieck. Ob dort wieder, wie in den vergangenen Jahren, auf der Straße zum Tanz aufgespielt wird, entscheide sich spontan und je nach Wetterlage, sagt Ingo Schwien. Fest stehe aber, dass Gastwirt Jochem Roters einen DJ verpflichtet habe, der im Gasthof Biedendieck für Stimmung sorgen soll.