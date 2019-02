Dick im Geschäft

„Unsere Verkäuferinnen wussten in den Schränken der Kundinnen oft besser Bescheid als die Frauen selbst“, beschreibt Hannelore Geng das drei Jahrzehnte währende und daher sehr vertraute Verhältnis zwischen ihren Mitarbeiterinnen und treuen Stammkunden.

Da verwundert es nicht, dass sich eben diese langjährigen Kundinnen nach dem unwiderruflich letzten Einkauf im Ladenlokal an der Milter Dorfstraße, das Ende März geschlossen wird, per Handschlag – und zum Teil unter Tränen – von „ihren“ Verkäuferinnen sowie von Hannelore und Ludwig Geng verabschiedet haben. „Es ist gut gewesen“, findet das Ehepaar, das es in den 70er-Jahren von der Schwäbischen Alb in die Milter Bauerschaft Hörste verschlagen hat. Ludwig Geng übernahm damals den Posten des Verkaufsleiters für Daunenjacken bei Brinkhaus in Warendorf. Seine Ideen, Daunenjacken aus Baumwolle zu fertigen, schlug ein. „Nach vier Jahren waren wir Europas größter Daunenjacken-Hersteller“, blickt er zurück.

Erfolgreich war auch Ehefrau Hannelore, die in Sigmaringen Bekleidungstechnik studiert hatte. Sie entwarf und nähte in ihrem Haus Mode für „etwas üppigere“ Frauen: „Für Dicke gab es damals außer einteiligen Kleidern nicht viel“, erzählt sie. Und möglichst dezent sollten diese obendrein sein. Hannelore Geng hielt es da eher mit dem Motto einer Kölner Freundin, die Kleidergröße 60 trug und über ein mindestens so großes Selbstbewusstsein verfügte: „Übersehen kann man mich nicht, dann soll man mich auch sehen“, lautete ihre Devise.

Total verrückt sei die Mode der 80er-Jahre gewesen, blickt Hannelore Geng auf das Zeitalter der Schulterpolster zurück. Im zum Atelier umgebauten Dachgeschoss ihres Bauernhauses entwickelte die Bekleidungstechnikerin die sämtliche Pölsterchen geschickt kaschierende Long Bluse und andere Kleidungsstücke in verrückten Dessins. Mit und ohne Schulterpolster.

Zeitweise beschäftigten die Gengs zwei Näherinnen, die die Kollektionen nähten, mit denen Ludwig Geng, der 1983 den Schritt in die Selbstständigkeit wagte, in Einzelhandelsgeschäften und großen Modezentren vorstellig wurde. Die Geschäfte liefen so gut, dass das Ehepaar schließlich sogar mehrere Vertreter einstellte, die die Damenoberbekleidung, die in einem Produktionsbetrieb in Recklinghausen gefertigt wurde, auch in den Niederlanden, in Skandinavien, in der Schweiz und in Österreich an den Mann beziehungsweise die Frau brachten.

1989 eröffneten die Gengs an der Hesselstraße ihr eigenes Geschäft, in dem sie Damenkleidung von Größe 46 bis Größe 60 anboten. 1993 wurde die eigene Produktion aufgegeben. Dass das Sortiment trotzdem immer noch die Handschrift Hannelore Gengs trug, liegt daran, dass eine ihrer Designerinnen inzwischen bei ihrem Hauptlieferanten arbeitete.

Um schicke, qualitativ hochwertige und den weiblichen Rundungen schmeichelnde Mode zu kaufen, seien die Kundinnen bis zu 100 Kilometer weit gefahren, weiß Ludwig Geng. „Wir kennen nicht nur ihren Stil und ihre Größe, sondern oft auch die Familiengeschichte“, ergänzt seine Frau, die fürchtet, dass ihr die Gespräche mit den Kunden fehlen werden, wenn der Laden, der vor sieben Jahren in die Dorfstraße umgezogen ist, erst einmal geschlossen ist.

Ihr Mann schüttelt den Kopf: „Meine Frau hat genug zu tun“, verweist der fünffache Vater und vierfache Großvater auf das große Haus in Hörste, in dem es inzwischen eine Ferienwohnung gibt, die regelmäßig vermietet wird, auf einen großen Garten und das gemeinsame Engagement in der Flüchtlingshilfe.

Es sei nun an der Zeit, sich zur Ruhe zu setzen, findet Ludwig Geng: „Ich bin 71 Jahre alt, meine Frau ist 65 und eine unserer Verkäuferinnen sogar schon 73.“ Ende März werde das Geschäft unwiderruflich geschlossen. Vorher gebe es für die Kunden 70 Prozent auf alles, auch auf bereits reduzierte Ware.