Fliegende Vasen, Schirme und Teller

„Kein Modehaus ist so mutig und nur wenige Artisten so flexibel“, berichtete Nadine Schoregge , Geschäftsführerin des chinesischen Nationalzirkus, über die Zusammenarbeit mit dem Warendorfer Modehaus Ebbers. „Es ist eine einzigartige Kombination“.

Passend zum chinesischen Neujahrsfest durfte das Modehaus die Artisten bei sich begrüßen. Bereits zum zweiten Mal bot das Modehaus dieses außergewöhnliche Event. Und 300 Besucher waren am Dienstagabend der Einladung gefolgt. Auf drei Ebenen zeigten die Artisten ihr Können. Insgesamt gab es drei Blöcke an Vorführungen, die unter unterschiedlichen Mottos standen. Unterbrochen waren sie jeweils von einer kurzen Pause, in denen die Artisten die Kostüme wechselten und die Zuschauer die Möglichkeit hatten, die Bühne zu wechseln. 30 Artisten zeigten dabei Kunststücke aus der aktuellen Show. Jeder Block startete mit einem „Lion Dance“, so dass die Zuschauer immer wussten, wann es weiter geht. Jede Darbietung war musikalisch untermalt.

Der erste Block: Akrobatik, wobei sich in nahezu jedem Block einige Elemente davon finden ließen. Begonnen wurde mit Diabolos, die in atemberaubender Geschwindigkeit durch die Luft gewirbelt wurden. Ebenso gehörten Kontorsionen, besser bekannt als „Schlangenmenschen“, zum Bühnenprogramm.

Der zweite Block galt der Kunst des Jonglierens. Ob mit Tellern auf Stäben oder große Vasen durch die Luft geworfen wurden, das Publikum war begeistert und spendete tosenden Beifall.

Der dritte Block faszinierte am meisten. Unter dem Motto der Magie verzauberten die Artisten beim Umgang mit Glaskugeln und Gabeln das Publikum. Zudem zeigten sie, dass sich das Jonglieren nicht nur auf die Hände beziehen muss, als sie Schirme mit den Füßen durch die Luft fliegen ließen. Erst nach einer Zugabe ließen die Zuschauer die Artisten ziehen, die sich übrigens nach der Show – wie die Gäste – auf Shoppingtour durchs Modehaus begaben.