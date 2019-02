Gregorianik trifft Pop

Das bulgarische Oktett von „The Gregorian Voices“ unter der Leitung von Georgi Pandurov begeisterte das Publikum mit Interpretationen von Kirchenliedern bis hin zu modernen Charthits.

Nur wenige Tage vor dem Auftritt in der Christuskirche fiel ein Sänger längerfristig aus, sodass vor Ort umdisponiert werden musste. Aufgrund der überragenden gesanglichen Darbietung fiel dies den Zuhörern jedoch gar nicht auf. Das Gotteshaus war ausverkauft gefüllt, alle 249 Plätze waren im Vorverkauf vergeben worden, sodass es keine Abendkasse gab. Aufgrund mehrfacher Nachfragen war es dem Veranstalter in Kooperation mit der Kirche jedoch möglich, noch weitere 17 (Steh-)Plätze zu vergeben.

„Wir sind einfach überwältigt von der Resonanz“, fasste Pfarrer Cornelius Bury in seiner Begrüßung zusammen. Anschließend wurde das Licht gedämmt, während der Männerchor durch den Seiteneingang der Sakristei die Kirche betrat. Das Besondere an „The Gregorian Voices“ ist der vollständige Verzicht auf Instrumente.

Das Konzert war in zwei Abschnitte gegliedert. Im ersten Teil wurden sakrale Gesänge aus der Barockzeit und der Renaissance vorgetragen. Die tiefen Männerstimmen überzeugten mit alten Melodien und lateinischer Sprache. Wie bereits von Bury angekündigt, verbreitete sich eine mystische, nahezu spirituelle Atmosphäre. Im zweiten Teil wurde eine Brücke in die Moderne geschlagen. Weiterhin gregorianisch adaptiert, trug die Gruppe bekannte englische Popsongs vor. Unter anderem gehörten „Knocking on Heavens Door“ von Bob Dylan und Robbie Williams‘ „Feels“ zum breiten Repertoire des Chores. Die Sänger überzeugten mit ihren Stimmen sowohl in solistischen Darbietungen als auch in der Gruppe. Mit der besonderen Interpretationsweise in der Crescendo-Technik, bei der die Lautstärke langsam anschwillt, rissen sie das Publikum regelrecht mit.

Nach nahezu jedem Lied konnten sich die Sänger über Zwischenapplaus freuen. Im Anschluss gab es CDs und Informationen zu der Gruppe. Die Sänger standen zudem für Autogramme zur Verfügung.