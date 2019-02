Heute gibt es Zeugnisse – ein Moment, den einige Schüler fürchten. Eigentlich sollten sie nicht überrascht sein, da die Noten die Leistungen des letzten Halbjahrs widerspiegeln: Das war hier und da nicht genug. Ob aus eigenem Antrieb, auf Raten der Lehrer oder auf Anweisung der Eltern, ist letztlich gleichgültig: Es muss etwas passieren. Doch wo fange ich als Schüler an?

Viele Schulen haben bereits etablierte Systeme, damit auf kein externes Nachhilfeunternehmen zurückgegriffen werden muss. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Die Nachhilfe kann enger mit dem Unterricht verzahnt werden. Doch egal, wie viele Angebote es gibt, die Schulen sind sich einig, dass die Angebote nicht ausreichend genutzt werden. „Wir Schulen bieten viel an. Doch die Resonanz hält sich in Grenzen“, erklärte Marlis Ermer , Schulleitung des Gymnasiums Laurentianum. Etwas, das auch Inka Schweers als stellvertretende Schulleiterin des Paul-Spiegel-Berufskollegs bestätigen kann. Das Projekt „Schüler helfen Schülern“, bei dem ältere Jahrgänge Nachhilfeunterricht geben, wurde am Berufskolleg sogar vorerst auf Eis gelegt. „Es fehlt schlichtweg die Nachfrage“, meinte Schweers.

Für beide Schulen ist das jedoch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Während das Laurentianum auf sogenannte „Lerninseln“ setzt, bei dem der Schwerpunkt auf der eigenen Lernweise liegt, ist das Berufskolleg auf Grund der Vielzahl an gebotenen Bildungswegen breiter aufgestellt. Auch am Berufskolleg gibt es unter der Überschrift „Lerncoaches“ die Möglichkeit zu erlernen, wie man methodisch lernt.

Darüber hinaus ist da die Sprachförderung und „Seniorexperts“. Im Bereich der Ausbildungen müssen sie jedoch passen. Hier sucht die Agentur für Arbeit die passende Nachhilfe für die jeweiligen Schüler. „Wir versuchen immer, eine bedarfsgerechte Unterstützung zu gewährleisten. Es hat jedoch Angebotscharakter und ist nicht Pflicht. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass eher extern Nachhilfe gebucht wird“, erklärte Ermer die Vorgehensweise am Laurentianum.

An Angeboten fehlt es nicht

Auch dort geben ältere Schüler Nachhilfe, doch die Schülerkombination muss stimmen. Hier hat sich noch kein grundsätzliches System bewährt, weshalb jeder Einzelfall anders behandelt wird.

Die städtische Gesamtschule fährt eine ganz andere Linie. Hier werden zusätzlich Förderklassen angeboten, wo ebenfalls in einer Klassengemeinschaft der Stoff gelernt werden kann.

Alle Schulen eint der Wunsch, dass die Angebote von Schülern und Eltern gut angenommen werden. Welche Art des Lernens am effektivsten ist, kann nur der Schüler selbst entscheiden. Ist für den jeweiligen Schüler nichts Passendes dabei, bleibt immer noch der Weg, einen externen Nachhilfelehrer zu finden.