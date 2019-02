Von wegen „technische Störung“

Seit nunmehr zwei Monaten ist die Miller&Monroe-Filiale am Bahnhof zu. Kunden stehen vor verschlossenen Türen, einen Hinweis zur Zukunft des Geschäftes gibt es nicht. Lediglich zwei Hinweisschilder sind an der Eingangstür ausgehängt.

Auf dem einen steht: „Aufgrund einer technischen Störung ist unser Store leider geschlossen. Ihr Miller&Monroe-Team.“

Daneben ein Schreiben von Obergerichtsvollzieherin Annette Averbeck . Eine Pfandanzeige mit dem Wortlaut: „In der Zwangsvollstreckungssache habe ich sämtlichen Inhalt des Ladenlokals gepfändet und in Besitz genommen.“

Hintergrund: der Vermieter, die Grundstücksgesellschaft Heitmann GbR, wartet seit September auf seine Miete (die WN berichteten). Die Pfändung war das letzte Mittel, wenigstens noch einen Teil der Miete zu bekommen, so der Vermieter gegenüber unserer Zeitung. „Die Mietzahlungen wurden einfach eingestellt. Auf Mahnungen und Telefonate wurde nicht reagiert.“

Nach Informationen unserer Zeitung sollen einige, vom holländischen Modeunternehmen übernommene ehemaligen Vögele-Filialen „aus verschiedensten Gründen“ noch nicht so erfolgreich laufen. Aufgrund dessen soll das Unternehmen mit einigen Vermietern in Verhandlungen stehen, um eine Mietreduzierung auszuhandeln. Zeitgleich soll das Filialnetz optimiert werden. Das bestätigte Verkaufsleiter Thorsten Heiligensetzer auf Anfrage unserer Zeitung. Die meisten Vermieter würden gerne mit Miller & Monroe beziehungsweise Vidrea Retail B.V. zusammenarbeiten, erziele man für beide Seiten eine gute Einigung. „In Warendorf ist man aber noch zu keiner Lösung gekommen, unterhalten sich weiter die Rechtsanwälte.“

Der Verkaufsleiter spricht von „Kommunikationsproblemen“ aufgrund deutscher, englischer und holländischer Sprache, verschweigt aber die Mietrückstände nicht.

Nicht alle Vermieter würden dem Unternehmen entgegenkommen, das immerhin auch in die Standorte investiert habe, so der Verkaufsleiter. In den meisten Fällen habe man sich jedoch mit den Vermietern einigen können. Nicht wohl auch in Northeim (Südniedersachsen), wo eine Filiale ebenfalls geschlossen ist.

Die in Warendorf beschäftigten Mitarbeiter seien freigestellt, würden Überstunden abfeiern – sie würden aber weiter ihr Gehalt bekommen, so Thorsten Heiligensetzer. Ob sich die Türen in Warendorf wieder öffnen werden, vermochte der Verkaufsleiter nicht zu sagen.

Erst im Mai 2018 war die ehemalige Vögele-Filiale nach der Übernahme durch Vidrea Retail neu eröffnet worden.

Das Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden hat in Deutschland 173 der knapp 200 Vögele-Filialen übernommen, die restlichen Filialen wurden geschlossen.