Unbekannte haben am letzten Freitag zwischen 19.40 und 22.30 Uhr einen am August-Wessing-Damm geparkten grauen Jeep Cherokee gestohlen. Das Fahrzeug parkte laut Polizei in Höhe des Bahnhofsvorplatzes.

Zwei Verkehrsunfallfluchten stehen außerdem im Wochenendbericht. Samstag zwischen 6 und 12 Uhr war ein schwarzer Audi Q 5 auf dem Parkplatz des „Penny“-Marktes an der Dr.- Rau Allee beschädigt. Ebenfalls am Samstag, diesmal im Zeitraum von 16 bis 16.55 Uhr, wurde ein an der Südstraße parkter Pkw beschädigt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr dabei mit seinem Wagen beim Ausparken gegen den ordnungsgemäß abgestellten weißen VW Golf. Auch hier verschwand der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu den drei Taten geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf unter ✆ 94 10 00 oder auch unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.