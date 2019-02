Soziale Kompetenzen stärken

Einen-Müssingen -

Die zweite Kinderfeuerwehr im Stadtverband, die nach Hoetmar und Ostbevern dritte kreisweit, soll nun in Einen-Müssingen an den Start gehen. Ein Schnuppertreffen für Kinder und Eltern findet am 25. Februar um 17 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in Einen statt. Ein dreiköpfiges Team betreut den Feuerwehrnachwuchs.