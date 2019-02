Modul-Lösung ist vom Tisch

Der Eigentümer einer Immobilie an der Warendorfer Straße, in der die „Springfrösche“ untergebracht sind, hat dem Trägerverein (Kita Kunterbunt), der auch die Trägerschaft für die zusätzliche Kindergartengruppe übernimmt, weitere 85 Quadratmeter an der Warendorfer Straße angeboten. Zurzeit wird die an den bestehenden Kindergarten angrenzende Fläche als Lager genutzt. Untergebracht werden könnte hier eine GF III-Gruppe, in der bis zu 25 Kinder im Alter von drei Jahren und älter betreut werden können.

Die Bedarfsabfrage anlässlich der Anmeldetermine zu den Kindergärten hatte einen erhöhten Platz-Bedarf für Ü3-Kinder ergeben. Stadt und Kreisjugendamt waren zuvor noch davon ausgegangen, dass die Einrichtung einer GF I-Gruppe, in der bis zu sechs U3-Kinder betreut werden können, die dann auch einen Schlafraum brauchen, notwendig würde. Die jetzige Lösung, freut sich Westmark, der die Überlegungen am Dienstagabend im Sozialausschuss vorstellte, sei eine Win-win-Situation für alle Beteiligten.