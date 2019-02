Berufsschule kurios

„Wenn nichts mehr geht, müssen die Moderatoren ran“, sagte Jochen Walter zum Auftakt. Denn krankheitsbedingt hatte das Münsteraner Duo Michael Mühlmann und Paul McCarthy seinen musikalischen Auftritt absagen müssen. Kurzerhand griff Walter zur Gitarre und präsentierte Lieder von Reinhard Mey, darunter „Ich wollte nie wie Orpheus singen“ und „Über den Wolken“. Bei letzterem sang das Publikum laut mit. Es gab viel Applaus und Zugabe-Rufe.

Programmpunkt Nummer zwei waren die Tänze im Hip-Hop und Ladystyle der Gruppe von Carol-Anne Krucinski. Die jungen Damen hatten sichtlich Spaß am Tanzen und zeigten sogar einige Flic-Flacs. „Wir tanzen seit einem Jahr einmal pro Woche im HOT. Wer mittanzen möchte, kann gerne vorbeikommen“, sagte die Trainerin.

„Es war uns eine Freude, euch zuzusehen“, ergänzte Dr. Winfried Grohe, der den Abend mit Jochen Walter und Neuzugang David Neite moderierte. Zur Erinnerung an den ersten Auftritt beim Jour Fixe schenkten die Moderatoren den Mädels das Maskottchen „Flaffel“.

Nach einer kurzen Umbauphase betrat David Neite – nach eigenen Angaben „freundlich gedrängt“ – die Bühne. Der Poetry-Slamer absolviert eine Ausbildung als Gärtner und gewährte seinen Zuhörern einen amüsanten Einblick in das Berufsschulleben. Über manche Zeilen seines Textes musste selbst der Autor schmunzeln und feststellen: „Das ist echt absurd.“

Wie mehrdeutig unsere Sprache ist und sich Texte und Bilder widersprechen können, zeigte der Netz-Fixe-Überraschungsbeitrag von Jochen Walter über Perlen des Lokaljournalismus. Schlagzeilen wie „Beinamputierter auf freiem Fuß“, „Schwerer Unfall bei Ort: Zum Glück nur eine Frau verletzt“ oder „Optiker nach Einbruch fassungslos“ sorgten für zahlreiche Lacher. Aber auch das unmittelbar unter dem Artikel „Trio brach Wohnungstür auf“ abgedruckte Bild des Münsteraner Karnevalsdreigestirns gehört zweifelsohne nach Absurdistan.

Den Schlusspunkt beim Jour Fixe setzte die Band „Tues 5“ aus Telgte, die sich aus Rainald Schlüter-Machill (Schlagzeug, Gesang), Matthias Walkling (Gitarre, Harp, Gesang), Jürgen Emde (Keyboard, Gesang), Joe Herbst (Gitarre) und „Dr. Brute“ (Gesang) zusammensetzt. Das Quintett spielte im eigenen Stil hauptsächlich Rock- und Bluesmusik der 70er- bis 90er-Jahre und freute sich, dass die Musik bei den Zuhörern gut ankam.

Der nächste Jour Fixe findet am 8. März um 20.30 Uhr im Dachtheater statt. Wer die Künstler aus erster Reihe und nicht im Stehen verfolgen möchte, sollte früh da sein. In der Regel sind die Plätze – wie auch am Freitagabend – schnell belegt.