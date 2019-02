Feucht-Fröhliches Fitnesstraining

Über 150 Einener und Müssinger hatten sich mit vielfältigen und farbenfrohen Kostümen verkleidet – und so waren von einer Kuhherde über Aliens oder Kreuzritter viele Ideen zu bewundern.

Schon vor dem offiziellen Beginn der Sitzung heizte DJ Marko aus Sassenberg den Karnevalisten ein, sodass André Baggemann und Peter Böhm , die den Abend moderierten, eine schunkelnde und singende Menge vorfanden.

Der Beginn des Programms war die erste Runde des Kostümwettbewerbs, der sich über den ganzen Abend erstrecken sollte. Baggemann suchte zu Beginn vier besonders gelungene Kostüme aus dem Publikum aus, welche dann von eben jenem mit Applaus bewertet wurden.

In der ersten Runde musste sich Helmut Pöhling, verkleidet als Feuerlöscher geschlagen geben. Sebastian Schwabe, der als Aladdin ohne fliegenden Teppich auf die Bühne kam errang einen guten dritten Platz. Das Finale bestritten Petra Reckermann mit einem komplett selbst gebastelten UFO-Kostüm und Christina Lienkamp als Stinktier. Reckermann konnte sich hier mit tosendem Applaus des Publikums durchsetzen und bekam von den Moderatoren ein kleines Präsent überreicht.

Seit vielen Jahren ist ein bestimmter Auftritt eine Konstante bei den Karnevalssitzungen der Einener Iltisse – und auch in diesem Jahr gab Alfons Baggemann, von Moderator Böhm „Die Stimme des Dorfes“ genannt einige Ständchen zum Besten.

Auch die beiden Throngesellschaften beteiligten sich an dem abwechslungsreichen Programm. Die Müssinger hatten mit einem Auftritt von Roland Kaiser und Maite Kelly, gespielt von Petra Böhm und Sylvia Hülsmann, zwei echte Hochkaräter engagiert.

Die Einener überzeugten mit einer Vorstellung ihres wöchentlichen Fitnessprogramms. Dass die Feinripp- Unterhemden am Ende der Vorstellung nass waren lag zwar nicht an der schweißtreibenden Arbeit, sondern am feuchtfröhlichen Umgang mit Trichtern und Pintchen, trotzdem jubelte das Publikum den Hobby-Sportlern zu.

Wie bei jeder ordentlichen Karnevalssitzung wurden im Laufe des Abends auch einige Auszeichnungen verteilt.

Zuerst überreichten die Iltisse zwei Orden. Einen bekam Wirt Paramsothy Shan überreicht, der die Iltisse im Vorfeld des Abends fleißig unterstützt hatte und den Saal wie selbstverständlich zur Verfügung gestellt hatte. Der zweite Orden wurde an André Baggemann übergeben, der zehn Jahre lang, bis zum Jahr 2017, Oberiltis war. Er wurde von seinen Nachfolgern Swen Lienkamp und Laura Overlöper zum Ehreniltis ernannt.

Kurz vor Ende des offiziellen Programms erschien dann noch der Prinz der WaKaGe mit einer großen Schar Karnevalisten im Anhang. Auch Carsten I. hatte zwei Orden zu verteilen und so rief er kurzerhand Katharina Baggemann und Laura Overlöper auf die Bühne.

Hiernach endete zwar das offizielle Programm der Sitzung, doch die Party ging danach erst richtig los. Nachdem ein paar Tische weggeräumt waren, um die Tanzfläche zu vergrößern wurde noch bis in den frühen Morgen getanzt und gefeiert.

Für die Iltisse war es wohl eine kurze Nacht, trafen sie sich doch am Sonntag um 11 Uhr wieder zum Abbau.