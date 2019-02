Riesige Gala für das große Ballett

Ein halbes Jahrhundert gibt es die WaKaGe-Tanzgruppe bereits – das wurde gestern gefeiert. Der große Saal im Theater am Wall platzte, trotz des strahlenden Sonnenscheins, aus allen Nähten, als die Tanzgruppen loslegten. Es war ein bunt gemischtes Programm aus aktuellen Tänzen der Session, Rückblicken und kurzen Reden. Am Ende schafften es sogar alle 100 Tänzerinnen mit ihren acht Trainerinnen auf die Bühne und tanzten gemeinsam zu „Absoluteley everybody“.

Bürgermeister Axel Linke lobte die Arbeit der Tänzerinnen und Trainerinnen für ihr Engagement, das weit über den Karneval hinausgeht. „Was wäre die WaKaGe ohne Tanzformation? Ihr seid das Aushängeschild und das Gesicht.“

Nicht nur das große WaKaGe-Ballett zeigte seinen aktuellen Gardetanz, auch die Hüpfer und die Bambinos bewiesen, was sie tänzerischen drauf haben. An dem Nachmittag reihte sich ein Highlight ans nächste. Begeisterungsstürme löste der Rückblick ins Jahr 1990 aus, als das Ballett im WDR-Fernsehen zu sehen gewesen war.

Doch stehende Ovationen gab es nur in einem Augenblick: Als Renate Günnewig als Mitbegründerin der Tanzgruppen auf die Bühne gerufen wurde. Sichtlich gerührt bedankte sie sich nicht nur für die Blumen. „Ich danke den Trainerinnen dafür, dass sie meine Arbeit fortgeführt haben“. Auch für ihre Tochter Julia Altefrohne ein bewegender Moment, denn sie führte als Moderatorin durch den gesamten Nachmittag. Tänzerisch ließen die Tänzerinnen die letzten Jahrzehnte Revue passieren. Sieben Frauen erinnerten bei „Lily the Pink“ an die damalige Originalbesetzung der Tanzgruppe bei der ersten Prinzenproklamation im Jahr 1970.

Insgesamt wurden 18 unterschiedliche Vorstellungen geboten. Davon waren einige ein Potpourri aus den letzten Jahren, andere waren erst innerhalb der letzten drei Wochen einstudiert worden. Ein Mädchen brach den Rekord und schaffte es, insgesamt acht mal an diesem Tag auf der Bühne zu stehen.

Obwohl der Eintritt frei war, konnte sich das Ballett über diverse Zuwendungen freuen. Unter anderem wurde von den Gästen des Tages eine vierstellige Summe gespendet. Säckelmeister Peter Lackamp überreichte seinen Scheck mit den Worten: „Ihr seid die wertvollsten Botschafterinnen des Frohsinns der WaKaGe.“