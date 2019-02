Mit Empörung reagiert die FDP-Fraktion auf die vom Bürgermeister vorgeschlagene Erhöhung der Gebühren für die Außengastronomie (Tische und Stühle) auf dem Markt: „Mit der Verwaltungsvorlage zu den Sondernutzungsgebühren wurden die Ausschussmitglieder und auch die neu gebildete Interessenvertretung WIWA ( Wirtschaft für Warendorf) vor vollendete Tatsachen gestellt.“ Eine Erhöhung der Sondernutzungsgebühr von 3,50 auf 6 Euro pro Quadratmeter sei schon sehr ambitioniert, findet FDP-Fraktionsvorsitzende Dr. Beate Janinhoff . Das wäre eine Steigerung um 71 Prozent. Und die FDP hat recherchiert: „Im Landesdurchschnitt liegt die Sondernutzungsgebühr für Städte über 60 000 Einwohner bei 3,70 Euro/qm. Und Warendorf hat noch nicht einmal 40 000 Einwohner.“ Janinhoff in ihrer Stellungnahme weiter: „Nicht nachzuvollziehen ist die Haltung der CDU und FWG, dieser Erhöhung sofort zustimmen zu wollen. Der Einwand der FWG, so eine hohe finanzielle Belastung wäre das doch nicht bei Außenflächen von zum Beispiel nur 50 Quadratmetern, ist für die FDP „ökonomische Ignoranz“. Denn hier sei der Umsatz ja auch geringer.

Erst in der Sitzung hätten die Liberalen erfahren, dass in Telgte und Drensteinfurt überhaupt keine Sondernutzungsgebühr erhoben wird. Völlig von den Socken war die FDP, als der Bürgermeister eine Vertagung des Beschlusses anregte und der Erste Beigeordnete Dr. Martin Thormann davor warnte. Denn ein Ratsbeschluss am morgigen Donnerstag sei erforderlich, damit die Gebührenbescheide noch rechtzeitig rausgehen können. Andernfalls müsste auch die Gebührenerhöhung für KFZ-Anhänger auf der B64 und die Gebührenfreiheit für politische Werbung vor den Wahlen ebenfalls vertagt werden. Der Vorschlag des Bürgermeisters, den Punkt noch mal in den Fraktionen zu beraten und das Gespräch mit den Markt-Gastronomen zu suchen, nahmen alle Fraktionen an. Da wundert es die FDP, dass die Sitzungsvorlage zur Ratssitzung am morgigen Donnerstag erneut eine Erhöhung von 71 Prozent vorsieht. Janinhoff: „Schade, hier ist eine Chance vertan worden, zielführend, vertrauensvoll und konstruktiv zusammen zu arbeiten. Durch die Umbauarbeiten am Marktplatz mit deutlichen Umsatzeinbußen bei den Gastronomen und durch die Tatsache, dass sich in den Sommermonaten der Betrieb nach draußen verlagert und im Innenbereich die Tische unbesetzt bleiben, ist es nicht gerechtfertigt so eine Gebührenerhöhung nun und auch in Zukunft durchsetzen zu wollen.“