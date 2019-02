Freckenhorst -

Allround-Künstler Stefan Henne hat dem Wagen, den er 2013 schon einmal bemalt hatte und auf dem diesmal das Freckenhorster Dreigestirn im Warendorfer Rosenmontagszug mitfahren wird, ein „Face Lifting“ verpasst. Während in seiner Heimatstadt Düsseldorf Tillys neuester Entwurf, der Toleranzwagen, ein Karnevalswagen für Juden, Christen und Muslime, eifrig diskutiert wurde, schwang Stefan Henne in der Scheune der Familie Nergert den Pinsel. Binnen 14 Tagen verwandelte der 43-Jährige die Außenhaut des Wagens – etwa 40 Quadratmeter – mit Abtönfarben und Klarlack in ein grünes Paradies für Pielepoggen.