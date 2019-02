Gala-Vorstellungen, Kino und heute Rudelsingen

Der Zirkus Rondel „Circus for kids“ baute mit Hilfe der Eltern am vergangenen Wochenende mit Hilfe von Eltern und Lehrern bereits seine Zelte auf dem Schulhof auf. Am Montag wurden die Schüler von der Zirkusfamilie begrüßt und lernten in einer eigens für sie gegebenen Vorstellung die einzelnen artistischen Darbietungen kennen. Je nach persönlicher Neigung konnten die Kinder anschließend entscheiden in welcher Gruppe sie ihr Training in den kommenden Tagen aufnehmen wollten.

Verantwortungsbewusstsein, Selbstwertgefühl, Kreativität, Phantasie, Hilfsbereitschaft, gemeinsames Handeln und kollektiver Zusammenhalt werden dabei ebenso gefördert, wie auch die motorischen Fähigkeiten und das Entwickeln von Ausdauer. In der Schule arbeiten die Schüler dann parallel, individuell im fächerübergreifenden Unterricht zum Thema Zirkus. Höhepunkt des Projektes sind die drei Galavorstellungen, in denen sich die Nachwuchsartisten ihrem begeisterten Publikum präsentieren werden. Besondern Dank gilt auch den beiden regionalen Banken, der Volksbank Warendorf und der Sparkasse Warendorf, die mit einer großzügigen Förderung dieses tolle Projekt erst möglich gemacht haben.

Die Galavorstellungen finden am Freitag, 22. Februar, um 15 Uhr und 17 Uhr sowie am Samstag, 23. Februar, um 11 Uhr statt. Karten können zum Preis von 7 Euro (Erwachsene) und 5 Euro (Kinder) in der Bodelschwinghschule oder direkt an der Tageskasse erworben werden.

Ein weiteres, vom Förderverein organisiertes Rahmenprogramm, zu dem alle Warendorfer herzlich eingeladen sind, rundet das Projekt ab. Am heutigen Mittwoch, 20. Februar wird dazu ab 17.30 Uhr ein „Rudelsingen“ (Wir singen gemeinsam Hits von damals bis heute) angeboten. Am Donnerstag, 21. Februar, wird zusätzlich zum Kinderkino um 15 Uhr (Sing) und 17 Uhr (Alles steht Kopf) eingeladen.