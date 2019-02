Anklage der Untreue ist vom Tisch

Die Staatsanwalt sieht bei allen drei Angeklagten in dem Korruptionsprozess um das NRW-Landgestüt den Straftatbestand der Vorteilsnahme im Amt als erfüllt an. Die frühere Gestütsleiterin, der ehemalige Verwaltungschef und der frühere Erste Hauptberittmeister hätten im Landgestüt als Amtsträger eine bedeutende Funktion (Kulturgut Pferd) inne gehabt. Auch wenn die Beziehungen zu Katar vom Umweltministerin ausdrücklich gewünscht und gut geheißen wurden, um die finanzielle Situation des Landgestüts zu verbessern, so der Staatsanwalt am Mittwoch im Amtsgericht , hätten sich die drei Angestellten des öffentlichen Dienstes an Regeln halten und Vorteile wie Flugreisen mit Ehepartnern in der Business-Class, VIP-Status und teure Hotels nicht annehmen dürfen. Auch der Aufgabenbereich, was jetzt genau das Landgestüt für den Aufbau eines Reitsportzentrums Al Shaqab leisten und was die von den Angeklagten gegründete Firma ECI erfüllen kann, sei laut Staatsanwaltschaft kaum voneinander zu unterscheiden. Er sprach von einem „äußerst lukrativen Geschäft“ für die drei Angeklagten und benannte dies mit über 85 000 Euro, die die Angeklagten von den Kataris bekommen hätten.

Für die ehemalige Gestütsleiterin sah er die Vorteilsnahme in drei Fällen für erwiesen an, beim Ersten Hauptberittmeister ebenfalls in vier Fällen und beim ehemaligen Verwaltungschef in drei Fällen. Das Strafmaß: 180 Tagessätze je 60 Euro für die ehemalige Gestütsleiterin. 160 Tagessätze je 60 Euro für den ehemaligen Verwaltungschef und 180 Tagessätze je 40 Euro für den früheren Ersten Hauptberittmeister. Gleich zu Beginn seines Plädoyers beantragte die Staatsanwaltschaft auf Vorschlag der Vorsitzenden Richterin, die Anklagepunkte wie Untreue, Beihilfe zur Untreue sowie Betrug fallenzulassen. Sebastian Henkel, Verteidiger des ehemaligen Verwaltungschefs, hätte hier einen Freispruch vom Gericht erwartet: „Der Vorwurf ist keine läppische Sache.“ Das Gericht entschied nach kurzer Beratung für den Antrag auf Einstellung.

Bei den Untreue-Vorwürfen ging es insbesondere um das bei Turnieren errittene Preisgeld. Letztlich blieb von den zahlreichen Punkten der Anklage lediglich der Hauptvorwurf der Vorteilsannahme im Amt übrig.