Verzweifelter Anruf in der WN-Redaktion. Ein Anwohner der Bremer Straße, der seinen Papiermüll bislang immer zum Sammelcontainer am Toom-Baumarkt brachte, traute seinen Augen nicht. Verschwunden. Weit und breit kein Papiercontainer. Das selbe Bild am Lidl-Parkplatz, am Holzbach und an der Industriestraße in Freckenhorst. 16 Kilometer, so erzählte der Anlieger, sei er mit dem Auto gefahren – immer auf der Suche nach einem Papiercontainer. Erfolglos, wie er schilderte. Nach Informationen unserer Zeitung sind die Containerstandorte in den vergangenen Jahren zwar reduziert worden, aber nicht komplett aus dem Stadtgebiet und den Ortsteilen verschwunden. Einige Standorte, so auch die Sammelcontainer für Papier, wurden einfach umgesetzt. Hintergrund: mit einem Standorttausch will das Sachgebiet Umwelt- und Geoinformation dem wilden Müllabkippen einen Riegel vorschieben. Bei Kontrollen fanden die Mitarbeitern immer häufiger Kartonagen mit Adressen aus umliegenden Städten. Viele Autofahrer entsorgten so mal beim Überschreiten der Warendorfer Stadtgrenze ihren Müll.

Wer keine Papiertonne nutzen möchte oder keinen Stellplatz mehr für die Tonne hat, kann neben den zentralen Standorten auch die monatlich stattfindenden caritativen Altpapiersammlungen in Warendorf und Freckenhorst aufsuchen. Alle Containerstandorte sind übrigens im Abfallkalender der Stadt zu finden