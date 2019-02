Alle Jahre wieder die Frage nach Kondition und Wetter. Die Antwort des Prinzen: Stimmung bestens, Kondition super, Stimme vorhanden. Für Rosenmontag, 4. März, wünscht sich Prinz Carsten I. (Wolff) 15 Grad und Sonne. Die Wetterfrösche sagen anderes.

Gestern war Carsten I. („der meisterliche Wolff fürs Dach“) 34 Tage im Amt. Und er hat noch keine Ermüdungserscheinungen. Ganz im Gegenteil. Völlig überrascht sei er gewesen, dass er noch narrenfreie Tage habe. Das ändert sich schlagartig mit Beginn des Straßenkarnevals am Donnerstag, 28. Februar.

Der Plan steht: Beim Besuch in der WN-Redaktion ließ der Stadtprinz schon mal ein wenig durchblicken, wie er am Sonntag, 3. März, das Rathaus stürmen will: Der Dachdecker kommt von oben. Mit dem Hubsteiger? Nein, mit dem Hubschrauber, scherzt der Prinz, im richtigen Leben Dachdeckermeister.

Es ist schon Tradition, dass der Prinz die Lokalredaktion besucht. Zum einen, um Redaktionsleiter Jörg Pastoor den prinzlichen Orden zu verleihen. Aber auch, um seine neue Prinzenfahne zu präsentieren. Und der „meisterliche Wolff vom Dach“ ist begeistert.

Druckfrisch hatten Manfred Hagemeyer und Martin Schlöpker (beide Macher der Fahne) beim Besuch des Prinzen in der Lokalredaktion die Fahne ausgerollt. Sie zeigt den Orden des Prinzen, das Stadtwappen, die WaKaGe-Maske und spiegelt in angedeuteten Dreiecken Beruf und Zunft des Prinzen wider. Die Fahne ist in den Farben Weiß und Rot gehalten.

Seit 2012 wird die Prinzenfahne im Digital-Druck hergestellt. Davor in Handarbeit aus der Werkstatt von Manfred Hagemeyer. Für den Prinzen war es selbstverständlich, die Macher der Fahne mit dem prinzlichen Orden auszuzeichnen.