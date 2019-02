Zwischen „Kuhhandel“ und Einigung

Carl Pinnekamp verstand vor allem nicht, dass niemand aus der Verwaltung sich früher bei den Marktplatz-Gastronomen gemeldet hatte: „Warum wurde so kurzfristig informiert?“ Damit sprach der bei „Wirtschaft für Warendorf“ (Wiwa) engagierte Unternehmer die Tatsache an, dass es erst am 4. Februar, eine Woche vor der ersten Hauptausschuss-Sitzung dieses Jahres, eine E-Mail mit dem Beschlussvorschlag zur neuen Höhe der Sondernutzungsgebühr an die Wirte gegeben habe hatte.

Dumm gelaufen also? Bürgermeister Axel Linke und FWG-Mann André Wenning waren am Donnerstag die Einzigen, die deutlich einräumten, dass die Kritik an fehlender Kommunikation berechtigt sei (wie berichtet).

War es nun also eher ein „Kuhhandel“, wie es Dr. Beate Janinhoff ( FDP ) formulierte? Hätte der von Ralph Perlewitz eingebrachte Kompromiss von 4,80 Euro pro Quadratmeter Markt-Sondernutzung also noch höher ausfallen können, wenn die ursprüngliche Verwaltungsempfehlung statt 6 bei 10 Euro gelegen hätte?

„ Warum wurde so kurzfristig informiert? Warum wurde so kurzfristig informiert? “ Carl >Pinnekamp

Jessica Wessels blieb wie auch Janinhoff klar bei ihrer Auffassung – nur auf der Seite „pro“ Erhöhung: „Wir müssen da mal was geradezurren: Gebühren legen nicht die Betroffenen fest!“ Sie hätte auch mit jedem von der letzten Hundesteuer-Erhöhung Betroffenen sprechen können.

Beate Janinhoff appellierte nochmals an die anderen Fraktionen, bei politischen Entscheidungen doch auch Stimmungen mit einzubeziehen. Ralph Perlewitz beanspruchte, das sehr wohl zu tun. Sein Kollege Martin Richter ereiferte sich regelrecht: „Mit treibt es den Zorn ins Gesicht wenn ich höre, es müsse doch das Gespräch gesucht werden.“ Als CDU-Ortsunionsvorsitzender in Freckenhorst wisse er, wie oft er das tue. „Und keiner kommt!“ Als er dann noch Richtung Gastronomen forderte „Legen sie doch erst mal ihre Gewinn- und Verlustrechnungen vor!“, gab es von den Zuschauerrängen „Unglaublich!“-Rufe.

Kämmerer räumt Verbesserungsmöglichkeiten ein

Kämmerer Dr. Martin Thormann versuchte eine Versachlichung. Eine solche Sondernutzungsgebühr habe ihre Berechtigung. Bereits 2018 habe die Verwaltung darauf aufmerksam gemacht, dass der Satz von 3,50 Euro schon niedrig angesetzt sei. Von „Willkür“, wie sie vorgeworfen werde, könne nicht die Rede sein: „Ich finde das Verfahren in Ordnung.“ Zudem seien die Gastronomen eine Woche dem Hauptausschuss informiert worden – allerdings, wie Thormann zugab: „Die Vorlage hätte man besser machen können.“

Nach der Mehrheitsentscheidung (nur die FDP stimmte mit Nein) zogen sich Wirte und ihre Fürsprecher aus dem Ratssaal zurück und berieten vorm Rathaus kurz, wie sie sich nun verhalten. Cornelia Köster („Wiwa“) war ernüchtert und hätte sich eine Vertagung der Entscheidung gewünscht.

Tags darauf zog „Minibar“-Betreiber Peter Grewer seiner Enttäuschung zum Trotz einen erfreulichen Aspekt aus der Entscheidung: „Diese positive Resonanz aus der Bürgerschaft und Kundschaft – das finde ich mega. Das erwärmt wirklich mein Herz.“ Einige hätten sogar Verständnis für den Fall geäußert, dass er aufgrund der steigenden Gebühren jetzt seine Preise erhöhen könnte.

„ Diese positive Resonanz aus der Bürgerschaft und Kundschaft (...) finde ich mega. Diese positive Resonanz aus der Bürgerschaft und Kundschaft (...) finde ich mega. “ Peter Grewer

Wie die Wirte sich nun konkret verhalten, ist noch nicht sicher. Im ersten Moment hatte Toni Pisanelli vom InMezzo noch angekündigt, einfach auf zwei Monate Außenbewirtung zu verzichten und die Stadt mit der nicht anfallenden Gebühr spüren zu lassen, was er davon hält. Fest steht, dass die Gastronomen vor allem das Vorgehen für nicht in Ordnung halten und darauf noch reagieren wollen.