„Jürgen Drews“ und das Herzblatt

Es ist der selbst ernannte „König von Mallorca“. Und am Freitag war Jürgen Drews in Warendorf zu Gast. Nein, nicht das Original. Denn bei der Karnevalsparty der JukKa 441 im Kolpinghaus hatte sich Felix Hinnüber mit langhaariger Perücke, Krone und Königsmantel in den Schlagerstar verwandelt und moderierte die Party unter dem Motto „90er Jahre“ gemeinsam mit Marcel Strothoff, der sich als Ramona Drews in Minirock überraschend souverän auf den Stöckelschuhen bewegte und Grianluca Otto, der mit Glitzergürtel als HP Baxxter (Scooter) daherkam. Nach einem knapp zweistündigen Programm feierten die kostümierten Gäste ausgelassen mit der Freckenhorster Jungschützenkapelle „JuKaPe“ und zu DJ-Musik.

Foto: Andreas Engbert