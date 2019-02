Frauenpower die neue Linie?

Reichlich Frauenpower bewies das Festkomitee des Warendorfer Karnevals am Samstag beim Prinzenball von Prinz Carsten I. Wolff. „Wir sind der Meinung, dass Frauen im Karneval ein ganz klein wenig unterpräsentiert sind“, stellte Sitzungspräsident Thomas „Ömpe“ Wörmann bei der Begrüßung der Narren fest. Und so freute er sich, dass neben Ex-Prinz Peter Böhm und Hofsänger Frank Hülsbusch mit Linda Weissink und Mareike Wolff zwei Frauen in diesem Jahr das Sitzungspräsidium des Prinzenballs bildeten. Das sei eine „neue Linie im Warendorfer Karneval“.

Foto: Andreas Engbert