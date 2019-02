Intelligente und flexible Lösungen: „Brötchentaste“

Keineswegs kommentarlos nimmt die SPD-Fraktion das Handlungskonzept „Ruhender Verkehr in der Altstadt“ zur Kenntnis, das die Verwaltung zur Sitzung des Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschuss am Mittwoch, 27. Februar, vorstellt. Die Sozialdemokraten kommen zu dem Ergebnis: „Für die kommunale Politik, die Verwaltung und die Betroffenen ist der Befund ernüchternd: Es hat rund zwei Jahre und Steuergelder in erheblicher Größenordnung gekostet, damit ein externes Planungsbüro aufgrund einer (2/3 des Gutachtens ausmachenden) Bestandsaufnahme – die deutlich günstiger auch selbst hätte durchgeführt werden können – im Kern zu der weltbewegenden Erkenntnis gelangt, dass in und um die Warendorfer Altstadt herum genügend Parkraum für alle Belange zur Verfügung stehe.“ Die zentrale Lösung solle darin bestehen, den öffentlichen Parkraum in der Altstadt in größerem Umfang als bisher gebührenpflichtig auszugestalten.

Die SPD-Ratsfraktion sei sich mit den betroffenen Anwohnern, Gewerbetreibenden und Gastronomen der Altstadt darin einig, dass der Befund dem subjektiven Empfinden der realen Parkraumsituation teilweise widerspricht und dass die vorgeschlagenen Maßnahmen deutlich zu kurz greifen. Die sehr unterschiedlichen Interessenlage zu Tag- und Nachtzeiten hinsichtlich der Parknutzung in der Altstadt und in deren unmittelbarer räumlicher Umgebung müsse einem „intelligenten und flexiblen Ausgleich“ zugeführt werden, der über die vorgeschlagenen, weitgehend konventionellen Maßnahmen des Handlungskonzept-Entwurfes deutlich hinausgeht.“ Tagsüber hätten die Gewerbetreibenden ein Interesse daran, dass in nicht zu weiter Entfernung von ihren Geschäftslokalen hinreichender Kurzzeit-Parkraum für Kunden zur Verfügung steht. Außerhalb üblicher Werkzeiten überwiege hingegen zum einen deutlich das Interesse der Anwohner, ihren Familien-Pkw in der Nähe ihrer Wohnung parken zu können. „Wollen wir die Altstadt für das Wohnen junger Paare und Familien, die auf Mobilität angewiesen sind, attraktiv gestalten, müssen diese auch in Wohnungsnähe Parkraum finden können.“ Daneben hätten außerhalb der üblichen Geschäftszeiten Veranstalter und Gastronomen ein Interesse daran, dass auch für ihre Gäste in nicht allzu weiter Entfernung vom Lokal bzw. Veranstaltungsort hinreichender Parkraum zur Verfügung steht. Eine „Brötchentaste“ für halbstündiges freies Kundenparken (vgl. die Regelung in Ahlen) wäre zu erwägen, so die SPD .