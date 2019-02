Dreigestirn erlebt furioses Heimspiel

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Der besondere Umstand im konkreten Fall: das elfjährige Bestehen der KG Silber-Blau. Achim Hensdiek hatte sich bereits vor drei Jahren ordentlich ins Zeug gelegt, um gefragte Stars wie Bruce Kapusta , Jörg Hammerschmidt oder die „Heijopais“ verpflichten zu können. Und wahrscheinlich ist dem Sitzungspräsidenten am Sonntagmorgen ein ganzes Gebirge vom Herzen gefallen, als er feststellen durfte, dass Startrompeter, Stimmenimitator und musikalisches Humoristen-Duo auch tatsächlich den Weg zur Jubiläums-Gala gefunden hatten. Dass es auch anders geht, hatte Hensdiek etwa zwei Stunden vor Sitzungsbeginn erfahren, als ein Büttenredner überraschend absagte. Dem Publikum allerdings fiel das nicht auf. Es freute sich über ein attraktives Programm mit Tanz und viel Musik.

Gala KG Silber-Blau 1/17 Anlässlich des elfjährigen Bestehens der KG Silber-Blau fand am Sonntag eine Gala mit vielen Stars statt. Foto: Joke Brocker

Anlässlich des elfjährigen Bestehens der KG Silber-Blau fand am Sonntag eine Gala mit vielen Stars statt. Foto: Joke Brocker

Anlässlich des elfjährigen Bestehens der KG Silber-Blau fand am Sonntag eine Gala mit vielen Stars statt. Foto: Joke Brocker

Anlässlich des elfjährigen Bestehens der KG Silber-Blau fand am Sonntag eine Gala mit vielen Stars statt. Foto: Joke Brocker

Anlässlich des elfjährigen Bestehens der KG Silber-Blau fand am Sonntag eine Gala mit vielen Stars statt. Foto: Joke Brocker

Anlässlich des elfjährigen Bestehens der KG Silber-Blau fand am Sonntag eine Gala mit vielen Stars statt. Foto: Joke Brocker

Anlässlich des elfjährigen Bestehens der KG Silber-Blau fand am Sonntag eine Gala mit vielen Stars statt. Foto: Joke Brocker

Anlässlich des elfjährigen Bestehens der KG Silber-Blau fand am Sonntag eine Gala mit vielen Stars statt. Foto: Joke Brocker

Anlässlich des elfjährigen Bestehens der KG Silber-Blau fand am Sonntag eine Gala mit vielen Stars statt. Foto: Joke Brocker

Anlässlich des elfjährigen Bestehens der KG Silber-Blau fand am Sonntag eine Gala mit vielen Stars statt. Foto: Joke Brocker

Anlässlich des elfjährigen Bestehens der KG Silber-Blau fand am Sonntag eine Gala mit vielen Stars statt. Foto: Joke Brocker

Anlässlich des elfjährigen Bestehens der KG Silber-Blau fand am Sonntag eine Gala mit vielen Stars statt. Foto: Joke Brocker

Anlässlich des elfjährigen Bestehens der KG Silber-Blau fand am Sonntag eine Gala mit vielen Stars statt. Foto: Joke Brocker

Anlässlich des elfjährigen Bestehens der KG Silber-Blau fand am Sonntag eine Gala mit vielen Stars statt. Foto: Joke Brocker

Anlässlich des elfjährigen Bestehens der KG Silber-Blau fand am Sonntag eine Gala mit vielen Stars statt. Foto: Joke Brocker

Anlässlich des elfjährigen Bestehens der KG Silber-Blau fand am Sonntag eine Gala mit vielen Stars statt. Foto: Joke Brocker

Anlässlich des elfjährigen Bestehens der KG Silber-Blau fand am Sonntag eine Gala mit vielen Stars statt. Foto: Joke Brocker

Neben der 2009 gegründeten Showtanzgruppe „Flying Sisters“, die zwei Tänze einstudiert hatte („Michael Jackson“ und „Feuer“) präsentierten die „Cometen“ aus Coerde um Präsidentin Stephanie Raneberg ihren Tanz „Afrika“. Für den musikalischen Teil des Vormittags zeichneten „La Cickas“ (Angelina Vecchio und Celine Niemerg), die Eigengewächse der KG Silber-Blau und Mitbegründerinnen der neuen JuKa-Formation und Hofsänger Markus Vecchio mit dem Prinzenlied „In der Narrenzeit“ verantwortlich. Einen Spontanauftritt hatte der Sänger Tom Juno, der mit der KG „Schön wär‘s“ aus Sendenhorst nach Freckenhorst gekommen war.

Für beste Unterhaltung sorgte einmal mehr die Alte Beckumer Stadtwache mit Musikzug, Garde und ihrem neuen Tanzmariechen.

Auf dem „Kaninchenball“ („Es ist gerammelt voll hier“) sorgten anschließend die „Heijopais“ aus Essen mit einer klassischen Doppelconférence, vielen Gags, Karnevalsmusik und vergnüglichem Nachhilfeunterricht in Zeichensetzung für gute Stimmung. Über 50 Charaktere aus Showbusiness, Musik und Politik hat Jörg Hammerschmidt in sich vereint. In Freckenhorst ließ er neben Udo Lindenberg und Angela Merkel unter anderem „Kaiser Franz“ raus.

Reiner Calmund sang „Ich hab mich tausendmal gewogen“ und Horst Schlämmer hielt schmachtend Ausschau nach weiblichen Opfern: „Weisse Bescheid, Schätzelein“. Dass Hammerschmidt die Fußballfans im Saal darüber aufklärte, dass Schalker Pommes immer aus der Tüte essen, weil sie nicht wissen, wie man eine Schale hält, trug Prinz Fritz I., erklärter Schalke-Fan, mit Fassung. „Du warst“, attestierte er Hammerschmidt, „eine Granate.“

Hatten die Jecken unter dem Kommando des Spaß-Offiziers der Alten Beckumer Stadtwache am frühen Vormittag schon eine Polonaise getanzt und dazu „Reißt die Hütte ab“ skandiert, schickte sich beim großen Finale Bruce Kapusta an, den Worten (und Gesängen) Taten folgen zu lassen. Der „Clown mit der Trompete“ bot eine mitreißende Show auf der Bühne – aber auch auf den Tischen, sang Schlager und kölsche Hits und spielte obendrein hinreißend auf der Trompete.

Kein Wunder, dass das Freckenhorster Dreigestirn angesichts dieses furiosen „Heimspiels“ seine Regentschaft am liebsten um ein, zwei Jahre verlängern würde. Wie das funktionieren könnte, verriet August Weiser, Sprecher des Korps der Könige, das dem Trio „Medizin“ zum unbeschadeten Überstehen der bevorstehenden „drei tollen Tage“ überreichte: Geht am Schützenfest-Montag an die Schützenstange und holt den Adler runter.“