93 Zugnummern und ein Mickie Krause

„Die Vorbereitungen für den Warendorfer Straßenkarneval sind kurz vor dem Abschluss. Wir läuten die heiße Phase unserer 66-jährigen Jubiläums-Session ein“, informiert Klemens Westrup, Präsident des Bürgerausschusses, die Teilnehmer des diesjährigen Rosenmontagszuges. Unter dem Motto „Damals wie heute – närrische Leute“ zieht sich der Lindwurm der guten Laune am Montag, 4. März, ab 13.11 Uhr durch Warendorfs Gassen. Die Zugaufstellung steht, bleibt aber bis Weiberfastnacht geheim: Es gibt 93 Zugnummern, darunter Wagen, Fußgruppen und Musikzüge. An der Spitze des Rosenmontagszuges Einsatzwagen von Polizei und Rettungskräften sowie der Zugleitung mit dem Mottowagen. In diesem Jahr ist die Aufstellung wieder bunt gemischt, zwischen den närrischen Wagen reihen sich immer wieder Fußgruppen, Musikgruppen und Spielmannszüge ein. Schlusslicht und Höhepunkt des Rosenmontagszuges ist der Prinzenwagen des amtierenden Prinzen Carsten I. „der meisterliche Wolff fürs Dach“. Der Bürgerausschuss behält sich kurzfristige Änderungen an der Zugaufstellung vor und weist noch einmal auf Einhaltung der Vorschriften hin.

Die Warendorfer Jecken haben ein heißes Wochenende vor sich. Los geht es Donnerstag (Weiberfastnacht) mit der Eröffnung des Straßenkarnevals. Die Möhnen arbeiten an einem Masterplan. Seit 22 Jahren ist es schon Tradition, dass die närrischen Weiber einen Tag lang die Macht an sich reißen. Nach einem offiziellen Programm auf dem Marktplatz, geht es in Warendorfs Kneipen weiter.

Im Terminkalender der Narren geht es bereits am Freitag (1. März) mit der großen Warendorfer Karnevalsnacht weiter. Dem Bürgerausschuss zur Förderung des Warendorfer Karnevals ist es gelungen, eine der Stimmungsgrößen im Partysektor schlechthin ins Festzelt auf dem Lohwall zu holen: Mickie Krause kommt und „reißt die Hütte ab“, wie einer seiner Hits heißt. Es gibt noch Karten im Vorverkauf: Bis Weiberfastnacht können sich alle Jecken noch Tickets (12 Euro) in den Vorverkaufsstellen sichern (www.warendorferkarneval.de). An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro. Die Veranstalter freuen sich, denn der Run auf die Karten sei „gigantisch“: „Wir haben bereits über 1000 Tickets verkauft.“ Von einer Veranstaltung in Mönchengladbach kommend, wird Mickie Krause am 1. März ab 22 Uhr seinen Auftritt im Festzelt haben, ehe er zur nächsten Show in Lippborg weiterreist. Die Party selbst beginnt bereits um 19.30 Uhr. Ein Diskjockey-Team von HVMC aus Harsewinkel legt Musik auf, die alle Altersgruppen in Stimmung bringt, ist Westrup überzeugt. Zum Sturm auf das Rathaus blasen die Jecken am Sonntagvormittag, 3. März. Hier hat Prinz Cartsten I., im richtigen Leben Dachdeckermeister, angekündigt, übers Dach ins Innere des Rathauses zu gelangen. Die städtischen Mitarbeiter um Bürgermeister Axel Linke werden das Rathaus aber keineswegs „kampflos“ überlassen.