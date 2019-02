Gebührenfrei in der Altstadt und kostenpflichtig an deren Rand? Parken in Warendorf soll die längste Zeit so funktioniert haben. Denn die Kernaussage des Gutachtens von „Planersocietät“ aus Dortmund sieht innerhalb der Altstadt „eine ausnahmslos gebührenpflichtige Bewirtschaftung“ genau so vor wie gebührenfreies Parken für Langzeitnutzer im Umfeld des Stadtzentrums.

Das sind die wesentlichen Empfehlungen der Experten, deren Konzept am Mittwoch erstmals öffentlich im Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschuss diskutiert wird.

Dauerparken in bestimmten Randbereichen

Die Gutachter haben für die historische Altstadt grundsätzlichen „Parkdruck“ ausgemacht: Je nach Tageszeit suchen Motorisierte einen Platz, um während der Arbeit in der Stadt ihr Fahrzeug abstellen zu können, oder sie kommen von der Arbeit heim und wollen möglichst nah an ihrer Wohnung parken. Da die Zahl der Plätze insgesamt zurückgeht – zwischen B 64 und Lohwall sind es etwa 1900 öffentlich zugängliche –, wird das nicht besser. Vor allem dann nicht, wenn wie in Warendorf die zentrumsnahen Flächen oft gebührenfrei und allenfalls mit Parkscheibenpflicht belegt, also am stärksten gefragt sind.

„ Verbindung vom Lohwall sollte besser beleuchtet werden. Verbindung vom Lohwall sollte besser beleuchtet werden. “ Aus dem Konzeptentwurf

Die Faktensammlung, unter anderem differenzierte Zählungen in den verschiedenen Stadtquartieren, ist insgesamt 94 Seiten stark. Die Dortmunder regen unter anderem an, die Parkplätze am Wilhelmsplatz, dem Theater am Wall sowie zwischen Emspromenade und Badestraße in Gratisplätze mit Parkscheibennutzung umzuwandeln – für maximal drei Stunden, um Dauerparken zu unterbinden. Das bisher ticketpflichtige Parken auf dem Platz „Zwischen den Emsbrücken“ böte zusammen mit dem Lohwall laut „Planersocieät“ dann „kostenlosen Parkraum für Langzeit- und Dauerparker in fußläufiger Entfernung zur Altstadt und zum Markt“. In diesem Zusammenhang legt die Expertise den Warendorfern ans Herz, es sollte aus „Gründen der sozialen Sicherheit die Verbindung vom Lohwall über die Brücke in die Bleichstraße besser beleuchtet werden.“ Außerdem regt sie an, „die Haupt-Fußwegeverbindung vom Lohwall über den Parkplatz ,Zwischen den Emsbrücken‘ zu führen und entsprechend auszuschildern, sodass Fußgänger direkt in die Emsstraße und in Richtung Marktplatz geleitet werden.“

In der Badestraße soll weiterhin gratis geparkt werden dürfen – aber besonders während der Marktzeiten jeweils nur für maximal eine Stunde.