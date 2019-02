„Komisch, kurzfristig – Quatsch“

Jessica Wessels , Fraktionschefin von Bündnis 90/ Die Grünen im Rat der Stadt Warendorf, erwartet in der heutigen Sitzung des Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschusses eine Antwort von Baudirektor Peter Pesch. Verärgert und verwundert zugleich hatte sie sich in der Ratssitzung in der vergangenen Woche geäußert: „Ich weiß nicht, wie es den anderen Ratsmitgliedern geht, aber ich finde mich von der Verwaltung nicht ausreichend informiert.“ Hintergrund: eine Baumfällaktion zwischen Zurstraßenweg, Ewringmannstraße und Hellegraben. Was die Grünen-Fraktionschefin und die anderen Ratsmitglieder zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Der Beschluss, die Bäume zu fällen, war zum Großteil bereits in die Tat umgesetzt worden. Informiert darüber hatte die Verwaltung in einer öffentlichen Sitzung des Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschusses im Januar.

Die Verwaltung hatte dem Grundeigentümer der Fläche eine Ausnahmegenehmigung von der Baumschutzsatzung zur Fällung von insgesamt elf Laubbäumen erteilt (die WN berichteten). Mit der Begründung: „(...)um die in diesem Bereich befindlichen Altablagerungen einer früheren Müllkippe mit einer Zaunanlage gegen Betreten zu sichern.“

Die ehemalige Müllkippe wurde durch die Stadt in den Jahren 1960 bis 1969 betrieben. Hierbei wurde auch der frühere Verlauf der Ems mehrere Meter hoch mit Hausmüll, Bauschutt und Bodenmaterial verfüllt. Die Altablagerung wurde in den 80er und 90er Jahren auf mögliche Gefährdungen von Schutzgütern untersucht. Dabei wurden im Grundwasser zwar Schadstoffe nachgewiesen, die aber aufgrund der Konzentration keine Sanierung erforderlich machten.

Die Westfälischen Nachrichten fragten bei der Unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Warendorf nach, ob von den Altlasten neuerdings eine Gefährdung für Menschen, zum Beispiel dort spielende Kinder ausgeht, weil der Bereich eingezäunt werden muss. Die Antwort des Kreises überrascht: „Aus Boden- und Altlastensicht wurde keine Einzäunung der gesamten Fläche, unter der sich die Altablagerungen befindet, gefordert, weil von ihr keine Gefahr für den Menschen ausgeht.“ Die Altablagerung sei ausreichend durch natürliches Bodenmaterial abgedeckt. Ein Aufenthalt dort sei daher unbedenklich. Vereinbart wurde aber, so der Kreis in seiner Stellungnahme weiter, „den Lärmschutzwall durch dornige Sträucher und einen Zaun gegen den Zutritt von Personen zu sichern.“

Die Antwort des Kreises überrascht auch Jessica Wessels, die im Rat nachhakte: „Weder die Bäume zu fällen, noch einen Zaun zu setzen hat die Untere Bodenschutzbehörde des Kreises gefordert. Die Vorlage der Verwaltung war Quatsch.“

Baudirektor Peter Pesch versicherte noch in der Ratssitzung, dass er ein Schreiben des Kreises habe, wonach die Bäume gefällt und ein Zaun gesetzt werden sollen. Er werde dieses Schreiben zur nächsten Sitzung des Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschusses als Beweis vorlegen. Also heute.

Außerdem begründete der Baudirektor die Baumfällung damit, dass die Bäume krank gewesen seien. Das habe der zuständige Fachexperte des Baubetriebshofes bestätigt.

Jessica Wessels verstand im ersten Moment die Welt nicht mehr: „Zuerst wurde die Baumfällung damit begründet, einen Zaun ziehen zu müssen, als Schutz vor Altlasten, was sich jetzt als totaler Quatsch herausstellte. Jetzt sollen die Bäume auf einmal morsch und krank sein. Wenn das wirklich so ist, hätte ich gern ein Gutachten darüber gesehen. Das kommt mir alles sehr komisch und kurzfristig vor.“ Sie hätte sich in diesem Fall eine E-Mail mit allen relevanten Informationen von der Verwaltung gewünscht. „Künftig soll ein Fachmann des Baubetriebshofes den Politikern erklären, warum ein Baum gefällt werden muss. Das war mir hier alles zu dürftig.“

Auch SPD-Fraktionssprecherin Andrea Kleene-Erke wunderte sich ob der unterschiedlichen Aussagen aus der Verwaltung und aus dem Kreishaus. „Als Ratsmitglied erwarte ich, dass die Verwaltung umfassend informiert.“ Baudirektor Peter Pesch versicherte, dass die Baumfällung völlig rechtens war und er dies auch beweisen könne.

Nach Informationen unserer Zeitung soll das Grundstück, auf dem die Bäume gefällt wurden, neuerdings verpachtet sein. Ein Anlieger aus dem Wohngebiet wunderte sich darüber, dass ein Antrag der Nachbarschaft Ewringmannstraße und Zurstraßenweg damit vom Tisch ist. Die Anlieger hatten sich gewünscht, dass beide Wohngebiete durch einen Rad- und Fußweg miteinander verbunden werden, was offensichtlich bei der Planung vor zehn Jahren vergessen wurde. Es gibt nur eine offizielle Zufahrt ins Ewringmann-Wohngebiet. Über die Jahre ist jedoch ein Patt gewachsen, der eben über jenes Grundstück führt, das jetzt eingezäunt werden soll und auf dem die Bäume gefällt wurden.