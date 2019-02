Treffpunkt für die Familie

Warendorf -

Ganztagsunterricht, lange Arbeitstage über das klassische 9-zu-5-Muster hinaus, immer mehr Mütter, die in Vollzeit arbeiten: Unter der Woche mal eben zur Bücherei, vor allem als Familie – das sei für viele nicht mehr möglich. „Mit den neuen Zeiten öffnen wir uns den veränderten Bedürfnissen der Bürger“, so Linke. „Außerdem trägt dieser Schritt dazu bei, am Samstag mehr Frequenz in der Innenstadt zu schaffen.“