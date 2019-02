Der Torschreiber hatte keinen einfachen Job

Schön hergerichtet und anzusehen sind die Gebäude des Dezentralen Stadtmuseums in Warendorfs Altstadt. Liebevoll restauriert begeistern sie als zeitgeschichtliche Museen seit Jahren Einheimische und Touristen.

Aber es gab eine Zeit, in der diese Gebäude von Menschen bewohnt und damit in Gebrauch waren. In diese Zeit konnten Interessierte an den beiden vergangenen Wochenenden abtauchen. Der Heimatverein hatte Führungen organisiert, um das dezentrale Stadtmuseum wieder mehr in den Fokus zu rücken und die Menschen kamen in Scharen. Letzten Samstag standen das „Gadem“ und das „Torschreiberhaus“ auf dem Programm.

Vereinsvorsitzende Mechthild Wolff nahm die Gruppe mit in das Haus der „kleinen Leute“, dem Gadem, und damit in die Zeit von 1925.

Mit „kleine Leute“ ist nicht die Körpergröße gemeint. „Kleine Leute“ bezeichnet die Unterschicht, zu der neben Handwerkern, Witwen, alleinstehenden Frauen, zu der Zeit auch Anwälte und Ärzte gehörten. Selbstredend lagen die „Kleine- Leute- Häuser“ in Seitenstraßen, wie das Gadem am Zuckertimpen 4. Es gab kein fließendes Wasser dort und die Bewohner mussten hart für ihren Unterhalt arbeiten. In dem kleinen Gebäude lebten der Fuhrmann Heinrich Pohl mit seiner Frau und den drei Kindern.

Auch der Lokomotivputzer August Droste, seine Frau und die zwei Kinder wohnten dort – und dann noch „Tante Luzie“, die im Krankenhaus arbeitete und wahrscheinlich noch ein so genannter Kostgänger, ein Schüler, der während der Woche dort lebte.

Viel Raum zur freien Entfaltung gab es also nicht. Die Hausfrauen hatten alle Hände voll zu tun, die Vorratskammern aufzufüllen. Es wurde nur das im Kolonialwarenladen gekauft, was man selbst nicht herstellen konnte. Das Meiste wurde durch Einkochen haltbar gemacht. Vor Weihnachten wurde das Hausschwein geschlachtet und dann eingekocht und gewurstet.

„Die Kinder hatten ein spannendes Leben“, erzählte Mechthild Wolff. Sie konnten den ganzen Tag machen, was sie wollten. „Hauptsache, sie waren zum Abendbrot wieder im Haus.“

Nicht ganz so bunt, aber dennoch spannend verlief das Leben im Torschreiberhaus. Dort sah es anders aus, wusste im Anschluss Wolfgang Reisner der Gruppe zu erzählen. Hier waren Wohnbereich und Amtstube durch zwei Eingänge von einander getrennt.

Der Torschreiber hatte einen verantwortungsvollen und mitunter nicht ganz beliebten Job. Er musste sämtliche Bewegungen am Stadttor registrieren, aber auch Einfuhrabgaben und Steuern eintreiben. So hatte er immer gut gefüllte Geldkassetten im Haus, verdiente selbst aber nicht besonders viel. Reisner konnte von Torschreibern berichten, die damals ins „Säckchen“ gegriffen hatten und etliche Taler unterschlugen. Ihnen drohten empfindliche Strafen und der Verlust ihres Postens. „Amtsmissbrauch“ beging auch ein Pastor, der den Torschreiber darum bat aufzuschreiben, wer sich während der Messe auf dem Marktplatz befand.

Diese und andere Geschichten, die das Leben schrieb, brachten das Leben im späteren Museum näher.

Die Runde endete im Heinrich-Friederichs-Museum, das zwar nicht zum Dezentralen Stadtmuseum gehört, aber vom Ambiente und Thema her wunderbar in die Führung passte.