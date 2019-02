„Junge Themen“ zum Auftakt

Auf den Pinnwänden überwiegt derzeit noch die Farbe Rot. Damit haben die Jugendlichen das gekennzeichnet, was ihnen in Warendorf nicht gefällt: Zum Beispiel, dass es zu wenig Einkaufsmöglichkeiten für ihre Altersgruppe gibt. Dass die Busverbindungen nicht optimal sind. Dass in Neuwarendorf Verpackungsmüll des nahe gelegenen Fast Food-Restaurants im Straßengraben liegt. Dass die Föhne im Hallenbad oft kaputt sind. Oder dass die Bahnfahrt nach Münster zu teuer ist.

So viel Kritik? Bürgermeister Axel Linke stört das nicht. Genau dafür habe er die Veranstaltung ja angestoßen. „Wir wollen gemeinsam eine Vision entwickeln, wie sich Warendorf in den nächsten 20 Jahren so entwickeln kann, dass wir uns hier wohl fühlen können.“

Wie berichtet, steht Warendorf in diesem Jahr ganz im Zeichen des von Linke initiierten Strategieentwicklungsprozess für die Stadt Warendorf. Erst in Expertenrunden und anschließend in öffentlichen Foren sollen die Bewohner der Stadt Themen wie Verkehr, Wirtschaft oder Umwelt genau unter die Lupe nehmen. Die Kernfrage lautet dabei stets: „Was lässt sich verbessern?“

Die Jugendlichen waren am Dienstag die ersten Ansprechpartner von Linke und seinem Team. Ansgar Westmark und Jens Micke aus dem Fachgebiet „Jugend“ hatten an den weiterführenden Schulen kräftig die Werbetrommel gerührt für die Warendorfer Jugendkonferenz. Moderatorin der Veranstaltung war Stephanie Rahlf vom Planungsbüro KoRiS – Kommunikative Stadt- und Regionalentwicklung. „Heute wollen wir hier die Saat legen für mögliche Projekte“, schilderte die Fachfrau. Die Jugendkonferenz sei dabei nur der Anfang. In Folgeterminen wollen die Organisatoren gemeinsam mit den Schülern Schwerpunktthemen, die den Jugendlichen besonders am Herzen liegen, herausarbeiten und weiterentwickeln. „Die jungen Menschen sind die Zukunft der Stadt Warendorf – wir würden uns freuen, wenn möglichst viele von euch in den kommenden Wochen und Monaten am Ball bleiben.“

In zwei Arbeitsphasen machten sich die Jugendlichen ans Werk: Erst beschäftigten sie sich in kleinen Gruppen mit der Ist-Situation in Warendorf: Was ist gut – was ist verbesserungswürdig?

Viele Vorschläge kamen hier auf den Tisch. Warum nicht Auslandsaufenthalte in den Partnerstädten stärker unterstützen? „Ich finde, dass junge Menschen etwas von der Welt gesehen haben sollten“, begründete die „Antragstellerin“. Andere wünschten sich mehr Freizeitmöglichkeiten: Fahrradwege, eine Modernisierung der Schwimmbäder oder ein eigenes Gelände für den Pfadfinder-Stamm, wie es die Pfadfinder in anderen Städten schon oft gesehen haben.

Die Anregungen gingen aber auch über „junge Themen“ hinaus. So schlug einer der Teilnehmer vor, dass es in Warendorfer Supermärkten „Unverpackt“-Abteilungen geben könnte, um den Plastikmüll zu reduzieren. Die einzelnen Anregungen besprachen die rund 50 Jugendlichen anschließend in großer Runde.

Natürlich fanden sich am Ende auch viele positive Punkte: Die schöne Natur ist ebenso ein Vorteil wie die guten Schulen und vielen Sportmöglichkeiten. Bei allem anderen können die Jugendlichen bei den Folgeterminen ein Wörtchen mitreden. Bürgermeister Linke: „Wir arbeiten hier ja nicht für die Papiertonne!“