Mit einem großartigen Erfolg wurde in der vergangenen Woche am Gymnasium Laurentianum der 4. Mint-Tag durchgeführt. Mint-Koordinator und Chemielehrer Philipp Schulte konnte mehr als zehn Unternehmen und Institutionen gewinnen, die den Schülerinnen und Schülern einen professionellen Einblick in den Mint-Bereich gewährten. Mint steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften mit den Fächern Biologie, Chemie, Physik und Technik.

Die Jahrgangsstufen acht und neun versammelten sich am Morgen im Pädagogischen Zentrum der Schule und warteten auf die Zuteilung auf mehr als zehn Betriebe und vier Busse. Durch die ausgesprochen gute Zusammenarbeit mit dem zdi-Netzwerk (Zukunft durch Innovation) im Kreis Warendorf wurden die Buskosten finanziert. Die Busse steuerten Betriebe in Ahlen, Beckum, Ennigerloh, Münster, Oelde, Sassenberg und Westbevern an.

Auch in der Schule wurde am Mint-Tag gearbeitet: Die Jahrgangstufe sieben nahm an einem zweistündigen Projekt der Hochschule Hamm-Lippstadt in den schulischen Biologieräumen zum Thema „Unser Gehör“ teil. Ein weiteres Projekt wurde durch den Abwasserbetrieb Warendorf initiiert. Hier wurden der Schülergruppe unter anderem Möglichkeiten aufgezeigt, welche Probleme es mit dem Abwasser in Warendorf gibt und welche Lösungsmöglichkeiten eingesetzt werden. Die vielfältigen Funde, darunter kleine Plastikartikel, verursachen diverse Probleme bei der Aufbereitung des Abwassers. Der Einsatz von Bakterienkulturen wurde besprochen. Eine mikroskopische Analyse nahmen die Schüler mit großem Interesse vor. Am Nachmittag wurde der Warendorfer Abwasserbetrieb erkundet.

Die Kooperationspartner stellten verschiedene Bereiche ihrer Firmen nicht nur theoretisch sondern auch praktisch den Schülern der Jahrgangsstufen acht und neun vor. Da ein ganzer Tag in der jeweiligen Firma eingeplant war, war der Einblick sehr umfassend und eine gute Ergänzung zu den bisherigen Schüler-Erfahrungen. Ein großer Teil der Jahrgangsstufe acht nahm an Projektkursen aus dem Bereich Biologie im Münsteraner Zoo teil. Das breite Angebot hat bei allen an diesem Tag großes Interesse geweckt. Mint-Koordinator Philipp Schulte und Schulleiterin Marlis Ermer sind sich einig: „Mint ist so vielfältig und Mint versteckt sich überall. Ein solcher Tag gibt viele Einblicke. und hilft vielleicht jedem Einzelnen, um auf dem Weg zu einer Berufsorientierung erste Erfahrungen in zukünftige Entscheidungen einzubinden.“ Beide danken den Kooperationspartner in ganz besonderer Weise für die Unterstützung des 4. MINT-Tages am Gymnasium Laurentianum.