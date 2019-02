Durchgängig Tempo 30?

Ganz neu ist sie nicht, die von den Grünen vor dem Hintergrund der Novellierung der Straßenverkehrsordnung angestoßene Diskussion um Tempo 30 zwischen den Seniorenheimen an der Ortsdurchfahrt (L 547). Auch die FDP-Fraktion hatte sich in der Vergangenheit in gleicher Sache schon einmal zu Wort gemeldet.

Die fast eineinhalbstündige Diskussion über das Thema nahm in der jüngsten Sitzung des Bezirksausschusses am Dienstagabend allerdings Formen an, die einen Anwohner der Hoetmarer Straße, der im Zuhörerraum saß, zu der Frage veranlasste, ob die Ausschussmitglieder das Wohl der Bürger in den Fokus nähmen oder die Interessen derer vertreten wollten, „die hier durchfahren“.

Während Anita Stakenkötter ( FDP ) sich für eine von den Grünen geforderte Tempo-30-Zone von Ortsschild zu Ortsschild und einen Lärmschutz der Anwohner durch ein Tempolimit ausgesprochen hatte, hatten Michael Gierhake (SPD) und Stephan Ohlmeier (CDU) vor einem Schilderwald gewarnt, sollte vor jeder der vier sozialen Einrichtungen (Dechaneihof, Kita Kunterbunt „Die Springfrösche“, Kindergarten Wichtelhöhle, Kreuzkloster) und sämtlichen Einmündungen an der Ortsdurchfahrt ein Verkehrsschild stehen. Die Straße sei kein Unfallschwerpunkt, daher könne er keinen Handlungsbedarf erkennen, hatte Ohlmeier bemerkt, der auch die „rechtliche Lage“ kritisch sah. Sein Fraktionskollege Martin Richter hatte ihm beigepflichtet, auf eine Verwaltungsvorschrift zur neuen Straßenverkehrsordnung verwiesen, die noch nicht umgesetzt sei, und auf sprachliche Spitzfindigkeiten, die juristisch bedeutsam werden können. Eine Stückelung der Tempo-30-Zone hielt er für kontraproduktiv.

Wenngleich die Verwaltung auf der L 547 kein auffälliges Unfallgeschehen festgestellt hatte, das ein Tempolimit erfordern würde, scheint die Wahrnehmung der Anwohner eine andere zu sein. Ginge es nach ihnen, müsste schon ab Murrenhoff Tempo 30 gelten. Sie beklagten, dass das Überqueren der Straße in Höhe der Straße Am Hagen für Schulkinder gefährlich sei. Dass ein Baum auf privaten Grundstück Sendker die Sicht behindere und die Ausfahrt aus der Straße Am Hagen auf die Warendorfer Straße zusätzlich erschwere. Dass in Höhe der Seniorenwohnheime regelmäßig alten Menschen geholfen werden müsse, die am Überqueren der Straße scheiterten. Argumente, die nach Ansicht des Anwohners Wolfgang Schellhammer danach schreien, „die Umgehungsstraße endlich zu bauen.“

Ein Hinweis, den Doris Kaiser (CDU) für den Appell nutzte, sich weiterhin für den Bau der Freckenhorster Ortsumgehung einzusetzen und sich nicht durch Querschläger verunsichern zu lassen.

Die Mitglieder des Bezirksausschusses Freckenhorst-Hoetmar verständigten sich schließlich darauf, das Thema zu vertagen und die Verwaltung damit zu beauftragen, zu prüfen, ob ein durchgängiges Tempolimit rechtlich umsetzbar ist. Das Ergebnis soll dann erneut im Bezirksausschuss diskutiert werden.