Für den 12. März hat Baudirektor Peter Pesch jetzt im Bezirksausschuss ein Gespräch zwischen Verwaltung und Kirchengemeinde angekündigt, in dem es um die künftige Nutzung des Pfarrheims St. Bonifatius als Vereinshaus gehen wird. Er sei froh, so Pesch, dass sich inzwischen ein Trägerverein gegründet hat, der nun den Auftrag habe, die Nutzerinteressen abzufragen und zu formulieren. Ehe die Verwaltung in weitere Gespräche mit dem Trägerverein eintrete, gelte es aber die anstehenden Grundstücksfragen zu lösen.

Außerdem verwies Pesch auf eine Infoveranstaltung zum Bebauungsplan“Südlich Lütke Kleistraße“, der am 7. März um 18.30 Uhr in der Aula des Pfarrheims St. Bonifatius stattfindet.

In seinem Sachstandsbericht ging der Baudirektor ferner auf Hoetmarer Themen ein. Der Förderantrag für den Fahrbahnteiler in Höhe des Weidkamp sei von Kreis gestellt worden. Bis dato gebe es aber noch keine Rückmeldung.

Erfolgt sei dagegen die Ausschreibung für den geplanten Kunstrasenplatz in Hoetmar. Die Angebotsprüfung laufe und nach jetzigem Stand werde der kalkulierte Kostenrahmen wohl eingehalten.

Vergeben sei inzwischen der Auftrag für die Schulhofsanierung in Hoetmar. Peter Molitor (CDU) ergänzte, die Umsetzung mit Beginn der Osterferien in Angriff genommen werde. Der Arbeitskreis Schulhof werde am 30. März mit den Vorarbeiten beginnen.

Schließlich berichtete Peter Pesch, dass die Ausschreibung für den neuen Straßenbelag am Lambertus­platz laufe.