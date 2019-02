Am Rande einer Karnevalsveranstaltung im Landtag hatte Landesverkehrsminister Hendrik Wüst kürzlich einer Delegation aus Freckenhorst signalisiert, dass die Freckenhorster sich um die geplante Ortsumgehung keine Sorgen machen müssten. Die Straße werde kommen. Auf Nachfrage der WN teilte das Ministerium jetzt mit, dass der Minister bestätigt habe, was mit Vorstellung des Landesstraßenplanungsprogramms erfolgt ist. Die Ortsumgehung von Freckenhorst sei in Stufe 1 des Landesstraßenbedarfsplans eingestuft. Sie sei im Bedarfsplan zwar in zwei Bauabschnitte unterteilt, die Abschnitte würden aber als eine Maßnahme geplant und seien beide in Schritt 1 des Landesstraßenplanungsprogramms geführt. An dem Projekt werde weiter gearbeitet. Der technische Teil des Vorentwurfes sei bereits fertiggestellt, aktuell würden noch die natur- und artenschutzfachlichen Grundlagen aktualisiert. Der Gesamtentwurf solle im zweiten Quartal 2020 auf den Genehmigungsweg geschickt werden. Daran werde sich das Planfeststellungsverfahren anschließen.