Orden und Geburtstagsständchen

„Heute wird gesungen, gelacht und geküsst bis es kracht. Wer sich im Karneval nicht austobt, muss das ganze Jahr über leiden“, gab Hausherr und Volksbank-Vorstand Thomas Schmidt das Motto vor und bezeichnete den Karneval als eine „seelische Grundreinigung.“ Dann ging es auch gleich närrisch los, forderte er die Narren auf, sich von den Stühlen zu erheben. Dem Beckumer Ex-Prinzen und Kommandeur der Alten Beckumer Stadtwache fließt närrisches Blut durch die Adern. Mit Körper und Händen machte Schmidt vor und die Jecken machten es nach: „Den schönsten Rüssel im ganzen Land, hat der Elefant.“ Beim Elefant blieb es nicht: das Krokodil und der Flamingo kamen noch dazu. Ob Gymnastik oder Kinderbelustigung – zweieinhalb Minuten dauerte der Spaß. Mit ernstem Hintergrund. Schmidt: „Nur im Schulterschluss kann man eine Menge bewegen.“

Das war dann auch das Stichwort für Clemens Westrup, Präsident des Bürgerausschusses zur Förderung des Warendorfer Rosenmontagszuges: „Mit 94 Zugnummern, eine aktuelle Nachmeldung gibt es, haben wir wieder einen aufgelockerten, bunten Rosenmontagszug.“

Alles startklar für die kommenden tollen Tage. Das war die wohl wichtigste Aussage bei der gestrigen Pressekonferenz in der Volksbank-Narrhalla. Zum ersten Mal mit dabei der neue WaKaGe-Präsident Hermann-Josef Schulze Zumloh. Angesichts des Rathaussturms am Sonntag prophezeite dieser bereits am Donnerstag, dass Bürgermeister Axel Linke „in den letzen Zügen liegt“, gegen die geballte närrische Kraft um Prinz und „Leitwolf(f)“ Carsten I. „der meisterlicher Wolff fürs Dach“ keine Chance hat. Der Prinz genießt nach eigener Aussage zurzeit jeden Tag seiner Prinzenrolle: „Das ist die schönste Zeit meines Lebens. Ich weiß gar nicht, was ich nach Aschermittwoch machen soll.“

Bevor die Narren jedoch zu Schnitzel, Frikadellen. Mettendchen und Pils griffen (vom Hausherrn gestiftet), wurde es kurz offiziell. Es gab Auszeichnungen in Form von Orden für Bürgermeister Axel Linke, Oberst Michael Maul (Sportschule der Bundeswehr), seinen Stellvertreter Heiko Wömpener, die Vertreter der Polizei (Helmut Linnenbank und Dieter Wohlgemuth), Hubert Schulze Althoff (Baubetriebshof), Deula-Chef Björn Plass sowie die Medienvertreter Monika Kaup, Peter Wild und Joachim Edler. Holger Niemeyer vom Ordnungsamt hatte gleich doppelten Grund zur Freude: Orden und Geburtstagsständchen. Volksbank-Vorstand Thomas Schmidt ließ sich nicht lumpen und verteilte im Gegenzug den Hausbank-Orden. In diesem Jahr bewusst an Jecken, die sich im Hintergrund um das karnevalistische Brauchtum in Warendorf verdient machen: Julia Altefrohne, Carsten Gövert, Peter Lackamp und Tom Wellering.