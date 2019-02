Noch am letzten Februar-Tag hat Johannes Austermann eine magische Marke als neuer Betreiber des „Scala Filmtheater“ in der Klosterstraße geknackt: Am Donnerstagmorgen passierte in einer Gruppe von rund 180 Schülern der 10 000. Besucher seit Anfang Januar die Kinokasse. Austermann (22) hatte bekanntlich das Scala von Willi Cordes übernommen und dafür seinen erlernten Beruf bei der Sparkasse aufgegeben.

Inzwischen schreiten die Modernisierungsarbeiten in dem 1950 in der Klosterstraße 5 als Kino eröffneten Haus weiter voran. Beleuchtung und Anstrich im „Studio“, dem kleineren der beiden Säle oben im ersten Stock, sind so weit fertiggestellt; unten im großen Saal mit seien 165 Sitzplätzen geht es dann weiter, soll die Technik zum Bestellen von Getränken und Snacks direkt vom Platz aus eingebaut werden.

Kürzlich hat das WN-Team im ebenfalls neu eingerichteten Filmcafé mit den freien Mitarbeitern der Redaktion einen gemeinsamen Frühstückstreff veranstaltet – eine weitere Premiere.