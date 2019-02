Camping in der Sparkasse

Karneval ist für die Sparkasse heilig. Schon am Donnerstagmittag wurde in der Filiale an der Münsterstraße ausgelassen gefeiert. Am Nachmittag begrüßten die Bank-Mitarbeiter dann die vielen Karnevalisten, unter anderem auch Stadtprinz Carsten „der meisterliche Wolff fürs Dach“.

Sparkassen-Vorstand Peter Scholz begrüßte den närrischen Tross und hielt eine kleine Büttenrede, die er im Anschluss – eingerahmt – an die Warendorfer Tollität übergab. Dann musste Scholz auch schon das Mikrofon abgeben. Wie es sich an Altweiber gehört, übernahmen die Frauen die Macht, aber erst einmal das Wort.

Sie forderten ihren Chef und Prinz Carsten zu einem Wettkampf auf. Passend zum Hobby des obersten Narren – das Campen– mussten die beiden Männer Zelte und sonstige Ausrüstung in der Sparkassen-Halle aufbauen. Während auf Seiten der Sparkasse laute „Peter, Peter“-Rufe ertönten, feuerten JuKa , Elferrat, die ehemaligen Prinzen und die anderen Karnevalisten ihren Prinzen an. Der konnte das Duell am Ende nur knapp für sich entscheiden und bekam dafür den Hausorden der Sparkasse überreicht.

Im Anschluss tanzte noch das große WaKaGe-Ballett. Warendorf, Helau. Ehe der närrische Tross weiterzog.