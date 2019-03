Linkes Kompromiss irritiert

Die Auseinandersetzung über die Sondernutzungsgebühr für die Außengastronomie für die Markt-Gastronomen ist längst zu einem Politikum geworden. Schweres Geschütz fahren die Fraktionsvorsitzenden von SPD , Bündnis 90/ Die Grünen und FWG gegen Bürgermeister Axel Linke auf. In einem offenen Brief, der der Redaktion vorliegt, werfen sie dem ersten Bürger der Stadt vor, seinem eigenen Verwaltungsvorstand in den Rücken zu fallen: „Vertrauensvolle Mitarbeiterführung stellen wir uns anders vor.“ Große Irritationen habe die jüngste Äußerung von Bürgermeister Axel Linke bei Andrea Kleene Erke (SPD), Jessica Wessels (Bündnis 90/ Die Grünen) und André Wenning (FWG) ausgelöst: „Wir sind sehr irritiert, dass Sie jetzt, da Sie mit Ihrer Vorlage im Stadtrat maßgeblich zu dieser Situation beigetragen haben, zu einer Versachlichung der Debatte aufrufen und Ratsfraktionen, Vertreter des Wirtschaftsvereins (Wiwa) sowie Markt-Gastronomen zu einem runden Tisch einladen.“ Und die drei Fraktionssprecher stellen unbequeme Fragen: „Warum nicht vorher? Und wieso lassen Sie die Politik in einem ersten Gespräch erst mal außen vor? Man könnte schon den Eindruck gewinnen, Sie möchten hier der Politik den Schwarzen Peter zuschieben.“ Das Gespräch mit den Gastronomen zu suchen sei immer wichtig und richtig. Doch weder seien die Gastronomen informiert, noch die Politik eingebunden worden. Und noch unverständlicher sei es, so SPD, Grüne und FWG, dass dies der Bürgermeister nach den Reaktionen im Hauptausschuss und der Kritik der Betroffenen nicht zumindest vor der Ratssitzung nachgeholt habe. „Das war keine kommunikative Glanzleistung.“

Die Fraktionssprecher halten fest: Auch der Bürgermeister habe in der Ratssitzung dem Kompromiss von 4,80 Euro pro Quadratmeter statt der ursprünglich von der Verwaltung vorgeschlagenen sechs Euro zugestimmt. Im Nachhinein doch noch einen „zufriedenstellenden Kompromiss“ zu finden, sei eine Vorgehensweise, mit der der Verwaltungschef seinem eigenen Verwaltungsvorstand in den Rücken falle. „Das ist sehr irritierend.“ Weiter heißt es in dem offenen Brief an den Bürgermeister: „Gerade Sie haben doch im Vorfeld der Entscheidung nichts unternommen, einen Kompromiss zu erzielen. Es war die Politik, die sich mehrheitlich auf einen Kompromiss verständigt hat. Und zur Erinnerung, Ihre ursprünglich eingebrachte Beschlussvorlage wäre mit deutlich negativeren Folgen für die betroffenen Gastronomen verbunden gewesen.“ Die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grüne und FWG fragen den Bürgermeister: „Stehen Sie jetzt nicht mehr zu ihrer Entscheidung?“ Und sie fügen hinzu: „Wir stehen immer für Gespräche zur Verfügung und werden auch gerne an einem runden Tisch teilnehmen.“ Hinter der Vorgehensweise des Bürgermeisters vermuten sie jedoch, dass der Politik der Schwarze Peter zugespielt werden soll. „Das werden wir jedoch nicht mitmachen!“