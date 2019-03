Gurken, Bockwurst und Lokalkolorit

Der Zoch kütt!“ , das war Rosenmontag wohl die wichtigste Nachricht für alle kleinen und großen Jecken in Warendorf. Während Sturmtief „Bennet“ morgens noch kräftig gepustet hatte, startete der närrische Lindwurm mittags mit leichter Verspätung um 13.44 Uhr. Und mit Sonnenschein. 94 Zugnummern, teils mit Lokalkolorit – zwischendurch bunt kostümierte Fußgruppen und Musikzüge – und am Ende ein lachender Prinz Carsten I. („der meisterliche Wolff fürs Dach“). Und laut Veranstalter, dem Bürgerausschuss zur Förderung des Warendorfer Karnevals, 15 000 bis 20 000 Jecken am Straßenrand.

Dicht an dicht standen die Närrinnen und Narren am Straßenrand, um die kleinen und großen Motivwagen zu bestaunen. Alle Jahre wieder kreieren die Wagenbauer aus der Kernstadt und den Ortsteilen – teils mit viel Fantasie und Geschick Wagen, die die beherrschenden Themen aus Welt- und Stadtpolitik satirisch auf die Spitze treiben.

Da hatten Donald Trump und Kim Jong-un ein Gipfeltreffen auf der Rathaustreppe, griffen die Landjugendlichen das Kneipensterben in Warendorf auf („Tatort Warendorf: der Kneipenmörder geht um“), „Zieht ab die Jugend aus der Stadt, hat sie voll den Kurort satt“. Aber auch Wohnen und Landwirtschaft waren Themen: „Die Stadt beschränkt unseren Lebensraum, trotzdem wollen wir in Milte bauen“ „Über Tofu macht man keine Witze, das ist geschmacklos. Wir Bauer nsorgen für das Essen.“ Danach gab es „Heißwürstchen“ vom Sassenberger Prinzenwagen. Gurken, Kamelle, Bälle, Chips, Flips, Rosen – Wurfgeschosse gab es en masse. Prinz Carsten I. teilte mit vollen Händen aus. Schließlich hatte er einen Pakt mit dem Wettergott geschlossen. Es blieb die ganze Zeit trocken. Helau. Der Zug, moderiert von Uwe Amsbeck und Pascale Außendorf, gefiel und machte Appetit auf mehr. Das „Mehr“ gab es dann in den Kneipen.