Ideen für die Industriebrache

„Strategieprozess, Werkstattprojekte, Stadtentwicklung und Moderationsverfahren“. Das sind zurzeit die Stichwörter, mit denen Bürgermeister Axel Linke die Stadt Warendorf in die Zukunft führen will. Immer im Dialog mit den Bürgern, die ihre Ideen einbringen sollen. So auch beim jüngsten Moderationsverfahren: die Entwicklung der Industriebrache Brinkhaus (Emsinsel). Am Ende soll dabei die „Warendorfer Position“ herauskommen. Der Auftakt ist gemacht.

Die Stadt Warendorf hat zwei Planungsbüros aus Dortmund mit einem Moderationsverfahren beauftragt, um die Öffentlichkeit an der Neugestaltung des Werksgeländes der ehemaligen Textilfabrik Brinkhaus und der Einbeziehung dieser Neunutzung in ein Konzept für die „Neue Emsinsel“ zu beteiligen.

„Wir erhoffen uns durch das Moderations- und Werkstattverfahren in eine offene Diskussion zu kommen und Akzeptanz für die unterschiedlichen Positionen herstellen zu können“, so Bürgermeister Axel Linke während des gestrigen Pressegesprächs.

Die Büros „Stadtraumkonzept“ und „Reicher Haase Assoziierte“ haben Anfang Januar ihre Arbeit aufgenommen. Ziel des Verfahrens sei eine städtebaulich-freiraumplanerisch sinnvolle, tragfähige und umsetzbare Lösung zur weiteren Entwicklung der Industriebrache zu erarbeiten und einen Konsens zwischen Bürgerschaft, Stadtverwaltung, Eigentümer und Politik zu finden.

Dabei schauen die Planer nicht nur auf den 4,2 Hektar großen Kernbereich mit den industrie-historischen Hallen und dem zum Teil unter Denkmalschutz stehenden Verwaltungsgebäude, sondern auch links und rechts der Industriebrache – zum Beispiel zum Landgestüt oder den Lohwall. Der Untersuchungsraum erstreckt sich von der André-Marie Brücke im Westen bis zum Überlauf des Emssees im Osten. „Wir kommen als neutrale Beobachter. Was wir bereits bemerkt haben: Es gibt ganz unterschiedliche und starke Positionen, was auf der ehemaligen Industriebrache passieren könnte“, so Stadtplaner Holger Hoffschröer (Reicher Haase Assoziierte).

Jetzt sind aber erst einmal die Warendorfer Bürger gefragt. Per Postkarte oder Internetumfrage können sie den Planern mitteilen, was ihnen wichtig ist auf der Emsinsel. Es gibt Vorgaben, die mit „wichtig“, „unwichtig“ oder „weder noch“ angekreuzt werden können: Uferpromenade, Stadtpark/Natur, Gastronomie, Stadtpark, Wohnen, Museum, Kultur/Bildung, Sport - und Erlebnisfreizeit, Tourismus, Hotel. Unter „Sonstiges“ bleibt Platz für eigene Ideen. Start für die Bürgerumfrage ist mit einem Infostand in der Innenstadt am Samstag, 9. März. Bis zum 26. März können alle Warendorfer ihre Vorstellungen für die Entwicklung der Industriebrache und dessen Einbettung auf der Emsinsel nennen und per Postkarte in den Briefkasten vor dem Quartiersbüro am Krickmarkt werfen.

Aus den Gesprächen und der Öffentlichkeitsbeteiligung werden Positionen zur Entwicklung der Industriebrache abgeleitet. Die unterschiedlichen Positionen werden grafisch aufbereiten. In einem weiteren Schritt werden unterschiedliche Szenarien für eine mögliche Entwicklung erarbeitet. „Das Verfahren ist gut angelaufen“, bestätigte Stadtplaner Henrik Freudenau. Mit acht Vereinen und Institutionen habe man bereits gesprochen, am Dienstag auch mit dem Eigentümer, dem Bauunternehmer Arning aus Steinfurt. Dieser „scharre bereits mit dem Hufen“, freue sich aber auf einen offenen Dialog. Aktuell finden Gespräche mit den fünf politischen Fraktionen im Warendorfer Rat statt. Kern des Moderationsverfahrens sind zwei dreistündige Perspektiv-Werkstätten mit anschließendem Bürgerdialog am 11. Mai und 29. Juni. Den Abschluss des Verfahrens bildet eine Bürgerversammlung nach den Sommerferien am 29. August.

„Im Rahmen der Sondierungsgespräche mit Initiativen und Vereinen wurde immer wieder der Verlauf der neuen Ems durch den Stadtpark angesprochen und diskutiert. Die Umlegung der Ems ist allerdings bereits seit 2016 politisch beschlossen und ist deshalb kein Thema im Moderations- und Werkstattverfahren. Der Prozess beschränkt sich auf die Entwicklung der Industriebrache im Kontext der Planungen“, so Freudenau.